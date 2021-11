PSG Mercato : Kessié, Leonardo proche d’un accord colossal ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2021 à 21:31

Franck Kessié, en fin de contrat à l’AC Milan, intéresse le PSG. L’affaire est bien embarquée pour Leonardo, le directeur sportif parisien.

Franck Kessié toujours plus proche d'un départ de l'AC Milan ?

Recruté en 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame pour 24 millions d’euros, Franck Kessié dispute ces derniers mois de contrat sous le maillot de l’AC Milan. Lié au club lombard jusqu’au 30 juin prochain, le milieu de terrain de 24 ans se dirige inéluctablement vers un départ libre puisqu’il refuse toujours de renouveler son contrat avec les Rossoneri, lesquels pourraient se résoudre à le vendre lors du mercato hivernal pour encaisser quelques millions d’euros.

L’international ivoirien semble pour sa part bien décidé à quitter le club milanais pour rejoindre une équipe régulièrement présente en Uefa Ligue des Champions. L’autre point du dossier est que ses dirigeants ne comptent pas répondre favorablement à ses exigences salariales. D’après le Corriere dello Sport, si Kessié réclame un nouveau salaire de 8,5 millions d'euros par an, l’AC Milan ne lui proposerait que 6,5 millions d'euros et pas un centime de plus. Le quotidien transalpin assure que l’intransigeance des deux parties rend un accord difficile à trouver. Le compatriote de Didier Drogba s’apprête donc à changer d’air et cela pourrait même intervenir dès cet hiver avec une préférence bien établie dans l’esprit du joueur.

Franck Kessié séduit par le projet du PSG

En effet, à en croire les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le clan Franck Kessié aurait approché ces dernières semaines plusieurs grands clubs européens, prêts à lui offrir le salaire qu’il réclame. Toutefois, le média sportif indique que l’ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma aurait une préférence pour le Paris Saint-Germain. Leonardo aurait même déjà établi le contact avec son agent en vue d’un transfert cet hiver ou l’été prochain. Après Donnarumma, le PSG pourrait ainsi frapper un autre gros coup à Milan. Leonardo devra toutefois se méfier de la concurrence de Tottenham, Manchester United et Arsenal.

Affaire à suivre donc…