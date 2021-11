PSG Mercato : Déjà la fin pour cette piste à 50 M€ au Real ?

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 05:51

Intéressé par un défenseur du Real Madrid, le Paris Saint-Germain (PSG) serait contraint d’abandonner cette piste selon la presse espagnole.

Une piste en moins pour le PSG au Real

Malgré le recrutement de Nuno Mendes et le retour à la compétition de Juan Bernat, le Paris Saint-Germain voudrait renforcer le flanc gauche de sa défense. OK Diario révélait récemment un intérêt de Paris pour Ferland Mendy. Selon le média espagnol, le PSG s’intéresserait à l’ancien de l’Olympique Lyonnais pour remplacer Layvin Kurzawa. L’ancien Monégasque n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Alors qu’un intérêt de Paris pour Mendy est évoqué, une autre source espagnole assure que l’ancien de l’ OL, passé chez les jeunes de Paris, ne compte pas rentrer au bercail si tôt. El Nacional assure en effet que l’arrière gauche madrilène devrait au contraire signer un nouveau contrat chez les Merengues.

Vers une prolongation de Mend au Real ?

Cette autre source ibérique indique que Ferland Mendy s’est servi de cet intérêt du Paris Saint-Germain pour mettre la pression sur Florentino Perez. À en croire le média, le plan de l’ancien Lyonnais a fonctionné. Désireux de conserver son latéral tricolore, le président du Real Madrid aurait entrepris des discussions afin d’offrir un nouveau contrat à Mendy. Celui-ci serait notamment assorti d’une importante revalorisation salariale. Ses émoluments annuels devraient passer de 4,5 millions à 6 millions d’euros. Pour rappel, Mendy avait été recruté de Lyon en 2019 contre 50 millions d’euros. Son contrat avec le club de la capitale espagnole court jusqu’en juin 2025. Proche de renouveler son bail avec Los Blancos, le latéral de 26 ans serait désormais une piste à oublier pour le PSG.