ASSE Mercato : Sainté tient un club partenaire pour se renforcer

Publié par ALEXIS le 13 novembre 2021 à 11:27

L’ ASSE a signé un partenariat, vendredi, avec Guédiawaye. Deux joueurs du club formateur sénégalais avaient ouvert la voie de ce mariage.

L’ ASSE et Espoirs de Guédiawaye sont désormais partenaires de façon officielle. Le club de Ligue 1 et son homologue sénégalais se sont liés officiellement, vendredi. La signature de leur accord s’est déroulée dans la capitale sénégalaise, à Dakar. C’est le président du club de Guédiawaye en personne qui a officialisé le partenariat avec l'AS Saint-Étienne.

« Au-delà des Espoirs de Guédiawaye, cette convention de partenariat est toute bénéfique pour le football sénégalais dans son ensemble », a réagi Ousmane Wade, dans des propos rapportés par le site Peuple Vert. « On espère tirer profit ‘de ce partenariat. Il permettra au club d’intégrer l’élite du football sénégalais avant de songer à envoyer des joueurs dans le championnat français », a déclaré le dirigeant du club de la banlieue de Dakar.

D'autres recrues chez les Verts après Fall et Dieye ?

Notons qu’avant la formalisation de leur convention, Guédiawaye avait envoyé deux joueurs issus de son académie à l’ ASSE. Ce sont : le jeune gardien de but Boubacar Fall (20 ans et 1,98 m) et El-Hadji Dieye, un ailier de 19 ans. Le premier a rejoint les Verts officiellement le 5 janvier 2021 et le deuxième a signé son premier contrat professionnel le 28 octobre 2021, soit 4 mois après son arrivée dans le Forez. Avec ce partenariat, les Verts peuvent profiter de ce vivier africain pour se renforcer, avec les joueurs les plus talentueux du club sénégalais.

Attendu au Sénégal lors de la signature du partenariat, Roland Romeyer était absent à la cérémonie selon les informations d’Evect. L’ ASSE était représentée par Gérard Fernandez, un proche du président du Directoire des Stéphanois d’après le site web regroupant une communauté de supporters de Sainté.