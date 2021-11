PSG Mercato : Paul Pogba, une nouvelle sensationnelle tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 14 novembre 2021 à 21:19

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba fait partie des priorités du PSG. Et Paris pourrait bien avoir sa chance sur ce coup.

La Juventus Turin se retire du dossier Paul Pogba

De retour en 2016 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, Paul Pogba touche au terme de son engagement avec Manchester United. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le milieu de terrain tricolore n’a toujours pas paraphé son bail. Si les Reds veulent le voir prolonger l’aventure avec son club formateur, La Gazzetta dello Sport a dernièrement révélé que le joueur de 28 ans serait tenté par un retour à la Juventus Turin, qui pourrait même lui proposer un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2025.

« Les contacts se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus fructueux. Ils vont bien au-delà des messages de sympathie », explique le journal italien. Toujours selon la même source, son agent Mino Raiola aurait également conseillé à Pogba de privilégier l'option Juve. Toutefois, lors d’une récente conversation téléphonique avec un membre de la direction du club italien, Caught Offside a rapporté que la Vieille Dame ne semble pas en mesure d’assumer financièrement un retour du Champion du monde 2018.

« Nous ne pensons pas que cela va être possible maintenant », aurait indiqué le dignitaire des Bianconeri. La difficulté à trouver un preneur pour Aaron Ramsey rendrait notamment compliqué un éventuel retour de Pogba à Turin. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une belle carte à jouer pour le natif de Lagny-sur-Marne. D’ailleurs, Leonardo serait déjà à l’oeuvre dans ce sens.

PSG Mercato : Leonardo insiste pour Pogba

Touchée par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la Juventus Turin devra alléger sa masse salariale avant d’espérer accueillir à nouveau Paul Pogba. En attendant de trouver une solution pour Aaron Ramsey afin d'économiser ses 8 millions d'euros nets annuels, la Juve pourrait se faire devancer dans la course à la signature du milieu ambidextre de Manchester United, notamment le Paris Saint-Germain. En effet, d’après les dernières informations de Marca, Leonardo ne lâche rien pour Paul Pogba.

Le directeur sportif du PSG continuerait de faire le forcing auprès de son ami Mino Raiola afin de le convaincre de pousser son poulain chez le leader de la Ligue 1. Le média madrilène précise même que le club de la capitale n’exclut pas de passer à l’offensive avec une offre pour Manchester United lors du prochain mercato hivernal.

Affaire à suivre donc…