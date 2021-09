PSG Mercato: Jesse Lingard, 2e gros coup de l’hiver après Kessié ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2021 à 18:13

Selon la presse italienne, Franck Kessié pourrait débarquer au PSG durant le mercato hivernal. Le milieu de terrain de l’AC Milan pourrait même être suivi par Jesse Lingard, l’ailier de Manchester United.

Jesse Lingard prend une décision forte pour son avenir

De retour de son prêt réussi à West Ham, Jesse Lingard pourrait ne pas s’éterniser à Manchester United. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’international anglais n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec les Red Devils. D’après les informations du Times, l’attaquant de 28 ans n’est pas assuré d’être un premier choix dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer, surtout avec le retour de Cristiano Ronaldo et le renfort de Jadon Sancho. Le natif de Warrington pourrait donc prendre la décision de changer d’air dès le mois de janvier.

Revenu en sélection, le coéquipier de Paul Pogba veut mettre toutes les chances de son côté afin d’être au mondial en 2022. Annoncé dans le collimateur du Paris Saint-Germain, Jesse Lingard fait donc patienter son club formateur.

Jesse Lingard au PSG en janvier ?

En effet, d’après la chaîne américaine ESPN, la direction de Manchester United a récemment transmis une offre de prolongation de contrat à son numéro 14. Dans l’attente d’une rencontre-vérité avec son entraîneur, Jesse Lingard a refusé de signer. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain suit avec attention la situation entre Lingard et ses dirigeants. Si un accord n’est pas trouvé jusqu’à l’ouverture du marché de l’hiver, le vice-champion de France n’exclut pas une offensive afin de le récupérer. D’autant que son transfert ne devrait pas coûter cher vu qu'il n'est plus qu'à six mois de la fin de son engagement. Pour rappel, il a inscrit un doublé avec l’Angleterre dimanche dernier contre Andorre (4-0).