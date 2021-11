PSG Mercato : Al-Khelaïfi s’occupe lui-même d’un départ colossal

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 11:04

Kylian Mbappé pourrait ne pas être la seule grosse star à quitter le PSG l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi travaillerait dans ce sens.

Coup de théâtre pour l’avenir de Neymar au PSG ?

Nasser Al-Khelaïfi prépare un énorme chamboulement au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre gratuitement le Real Madrid à l’issue de la saison et la fin de son contrat le 30 juin prochain, le président du club de la capitale pourrait prendre une décision totalement inattendue. En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par le média El Nacional, le dirigeant du Paris SG réfléchit de plus en plus à un départ de Neymar.

Pas complètement satisfait du rendement de la star brésilienne, qui donne souvent le sentiment d’être en fin de cycle, l’homme d’affaires qatarien n’exclurait pas forcément de le transférer et de tourner la page. D’ailleurs, Al-Khelaïfi aurait pris personnellement pris ce dossier en main avec un lobbying auprès de certains grands clubs européens qui pourraient être intéressés par l’international brésilien de 29 ans.

PSG Mercato : Le Barça ferme la porte à Neymar

Le journal espagnol révèle notamment que dans son désir de se séparer éventuellement de Neymar, le dirigeant du Paris Saint-Germain se serait rapproché de la direction du FC Barcelone. Intéressé par le retour de son ancien numéro 11, le club catalan avait tenté de forcer la main au PSG durant l’été 2019. En vain, puisque le vice-champion de France en titre s’était montré particulièrement gourmand pour faire reculer Barcelone. Dans la foulée, Neymar avait prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025 avec une année de plus en option.

Deux années plus tard, le FC Barcelone ne semble plus vraiment chaud à l’idée d’accueillir le natif de Mogi das Cruzes. El Nacional assure en effet que Joan Laporta et les hauts dignitaires du club culé auraient tout simplement refusé la proposition de Nasser Al-Khelaïfi de leur ramener leur ancien attaquant. À Barcelone, on estime que la page Neymar est définitivement tournée. Reste maintenant à savoir quel club voudra accueillir le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé.