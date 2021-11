PSG Mercato : Pochettino a tranché pour sa prochaine destination

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 15:04

Sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino ne s’éternisera pas au PSG. Le coach argentin a déjà une idée sur sa prochaine destination.

PSG Mercato : Pochettino vise un retour en Premier League

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne convainc pas sur le banc du Paris Saint-Germain. Il faut dire que même si le club de la capitale caracole seul en tête du championnat et est presque assuré de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’ancien manager de Tottenham n’échappe pas aux critiques.

Les supporters et beaucoup d’observateurs ne comprennent pas que le PSG ne parvient pas à produire un beau jeu basé sur un vrai collectif avec des joueurs comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Angel Di Maria, Georginio Wijnaldum et toutes les autres stars. Le licenciement de l’entraîneur argentin est donc régulièrement réclamé chez les Rouge et Bleu.

D'autant que Zinédine Zidane est toujours sans club depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. Récemment prolongé jusqu’au 30 juin 2023, Pochettino songe donc déjà à la suite de sa carrière. D’après les informations du journal anglais The Telegraph, l’ancien joueur du PSG vise un retour en Premier League après son aventure en Ligue 1.

Séduit par le football anglais avec ses expériences à Southampton et Tottenham, le technicien de 49 ans aimerait y retourner. Cependant, un départ du PSG n’est pour le moment pas envisagé, précise le quotidien britannique. Même si Manchester United pense à lui.

Manchester United tourne la page avec Pochettino

En effet, The Telegraph indique que Manchester United verrait bien Mauricio Pochettino à la place d’un Ole Gunnar Solskjær qui semble désormais dépassé par les évènements sur le banc des Red Devils. Une information pourtant nuancée ce lundi par The Sun. Selon le tabloïd britannique, Manchester United ne fait plus de Pochettino son option numéro 1 pour le remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer. Désormais, les Red Devils envisageraient de plus en plus de confier leur équipe à Brendan Rodgers, en poste à Leicester, en cas d’éviction de Solskjaer.