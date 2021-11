PSG : Après Diallo, le clan Kheira Hamraoui sort du silence !

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2021 à 22:05

Après l’avocat d’Aminata Diallo, celui de Kheira Hamraoui a donné de la voix. L’avocat de la joueuse du PSG a fait le point sur son état.

Kheira Hamraoui appelle mardi au respect de sa vie privée

Après Maître Mourad Batthikh, avocate d’Aminata Diallo, c'est autour de la défense de Kheira Hamraoui de s'exprimer publiquement pour la première fois depuis son agression à la barre de fer et la mise en garde de vie durant 48 heures de Diallo. Dans un communiqué transmis à l’AFP, Maître Saïd Harir a fait connaître la position de sa cliente après les révélations médiatiques de l'enquête sur l'agression dont a été victime la milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Notamment sa supposée relation intime avec Éric Abidal. L’avocat de l’internationale française de 31 ans souhaite que sa vie privée soit respectée.

« Kheira Hamraoui demande instamment à ce que sa vie privée soit respectée, tout comme son choix de garder le silence dans cette épreuve difficile », explique Maître Saïd Harir dans son communiqué avant de regretter la publication d'informations a priori couvertes par le secret de l'instruction.

« Les agresseurs ont attaqué Madame Hamraoui par surprise, lui assénant des coups d'une rare violence, principalement au niveau des membres inférieurs, laissant présumer une volonté non dissimulée de nuire à sa carrière professionnelle. Elle a subi un préjudice physique et psychologique important. Kheira Hamraoui accorde toute sa confiance aux enquêteurs qui doivent pouvoir mener leurs investigations sereinement afin d'appréhender les mis en cause dans les meilleurs délais », poursuit-il. Alors que l’enquête de la police se poursuit pour découvrir ses agresseurs, la joueuse du PSG veut retrouver son poste.

Kheira Hamraoui veut regagner son poste au PSG

Liée au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, l’internationale française de 31 ans veut retrouver le groupe de Didier Ollé-Nicolle pour la suite de la saison. « Le temps n'est pas venu, pour Madame Hamraoui, de les commenter ou de s'en faire l'écho », ajoute le communiqué de Me Saïd Harir parlant de la publication d'informations « a priori couvertes par le secret » de l'instruction. Toujours selon l’homme de droit, sa cliente a, « à terme, la ferme intention de regagner son poste pour continuer de représenter les couleurs de son équipe avec fierté ».

D’après les dernières informations de RMC Sport, la direction du Paris SG travaille à protéger absolument ses deux joueuses dans cette affaire. Soucieux de la présomption d’innocence et respectant le travail des enquêteurs, Paris fait tout pour préserver, protéger et soutenir au maximum Kheira Hamraoui et Aminata Diallo.