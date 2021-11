PSG Mercato : Navas, Donnarumma, le Qatar lâche une bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2021 à 09:35

Cette saison, Keylor Navas est en concurrence avec Gianluigi Donnarumma dans les cages du PSG. Mais la situation ne va pas s’éterniser.

Gianluigi Donnarumma met la pression sur le Paris SG

Récemment interrogé sur sa concurrence au Paris Saint-Germain avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma a ouvertement mis le feu aux poudres en affirmant ne pas supporter vraiment la situation. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment, cela me dérange parce que ce n'est pas facile. Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue », a notamment déclaré l’international italien samedi après le match nul de la Squadra Azzurra contre la Suisse (1-1).

Une grosse pression sur la direction du Paris SG à laquelle Mino Raiola avait déjà envoyé un premier message dans ce sens. « Il n'y a pas de concurrence entre Gigio et Navas au PSG, Gigio sera le numéro 1 », lançait déjà l’agent de Donnarumma il y a quelques semaines. Et aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain serait sur le point de vivre un énorme chamboulement dans les semaines qui suivent.

PSG Mercato : Navas sur le départ cet hiver ?

Le mois dernier, Calciomercato révélait que le nouveau passage de Gianluigi Donnarumma sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain lors du match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig (3-2), au Parc des Princes, n’avait pas du tout été apprécié par l’agent du gardien de 22 ans. Le média transalpin indiquait notamment que Mino Raiola était surpris et surtout mécontent de la situation de son protégé.

Comme s’il avait reçu des garanties quant au statut de son poulain au moment des négociations avant son arrivée, le sulfureux homme d’affaires avait demandé aux dirigeants parisiens de respecter leur parole et son joueur et que si rien ne bouge d’ici la fin de saison, il envisagerait clairement un départ l’été prochain. Ce mardi, l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi, toujours bien informé sur le club de la capitale, annonce que Keylor Navas envisage sérieusement un départ lors du prochain mercato hivernal ou à la fin de saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international costaricien n’a pas encore tranché définitivement, mais l’ancien portier du Real Madrid pense bien à cette option, qui n’était pourtant pas dans ses plans il y a quelques semaines. « Navas envisage sérieusement de partir, mais il n'y a aucune décision du joueur ou du club », écrit celui qui avait été le premier à annoncer l’arrivée de Lionel Messi au Paris SG, sur son compte Twitter.

Affaire à suivre donc…