PSG Mercato : Manchester City s'attaque à une pépite du Paris SG

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 17:37

Omniprésent sur le marché des transferts, le PSG pourrait se faire prendre à son propre jeu par son grand rival financier, Manchester City.

PSG Mercato : Manchester City s’immisce dans le dossier Simons

C’est l’un des dossiers les plus chauds du côté de la capitale. D’ordinaire redoutable en matière de signatures, à l’image de son été fabuleux, le Paris SG pourrait cette fois-ci se faire chiper l’un de ses plus grands joyaux au profit d’un club ennemi, Manchester City. Arrivé au PSG en 2019 en provenance du Barça, le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons est plus que jamais associé à un départ du Parc des Princes.

Très bon avec l’équipe réserve, le joueur de 18 ans est toujours boycotté par l’entraîneur de l’équipe A, Mauricio Pochettino, qui était récemment revenu sur la situation délicate des jeunes joueurs formés au club. Pour le technicien argentin, pas de doute, la structure parisienne empêche le bon développement des futurs cracks issus du centre de formation. Récemment, c'est son agent, Mino Raiola, qui avait fixé un ultimatum à Pochettino et aux dirigeants Rouge et Bleu. Si son joueur ne bénéficie pas de plus de protagonisme, il partira.

Hier encore, l’influent Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, a renforcé l’idée d’un départ de Xavi Simons du Paris Saint-Germain. " Xavi Simons considère sérieusement quitter le PSG en juin en tant qu’agent libre, comme révélé il y a une semaine. Mais ce n’est pas 100 % décidé encore ", assure le journaliste italien sur son compte Twitter.

Une situation qui a poussé plusieurs grosses écuries à monter au créneau pour la pépite néerlandaise. Si Barcelone, son ancien club, s’est rapidement ajouté à la liste des prétendants sérieux au joueur de 18 ans, ce dernier pourrait finalement traverser la Manche, pour rallier Manchester City.

Comme le révèle le site espagnol Fichajes, les Sky Blues apprécieraient énormément le profil du parisien et aimeraient eux aussi tirer leur épingle du jeu pour l’enrôler. Pep Guardiola est un fervent admirateur du jeune qu’il avait pu suivre lors de son passage en Catalogne de 2010 à 2012. Le club mancunien souhaite attendre jusqu’à la fin du contrat de Simons au Paris SG, soit en juin prochain pour passer à l’action.