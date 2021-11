Stade Rennais : Genesio livre les coulisses du mercato du SRFC

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 17:07

Évoquant son arrivée au Stade Rennais, Bruno Genesio a aussi livré des détails sur les transferts de Gaëtan Laborde au SRFC et Eduardo Camavinga au Real Madrid.

Stade Rennais : La rencontre avec Pinault a été décisive pour Genesio

Nouvel entraîneur du Stade Rennais depuis mars 2021, Bruno Genesio a confié à Pierre Ménès les coulisses de son arrivée à Rennes en remplacement de Julien Stéphan. Dans ses confidences à l’ex-consultant de Canal+, il avoue qu’il n’avait pas donné son accord directement à Florian Maurice, lors du coup de fil de ce dernier. Cependant, sa rencontre avec le propriétaire du SRFC a été décisive. « Flo Maurice m’a appelé pour me proposer le poste. Je suis venu sans être sûr d’accepter le job », a-t-il révélé. « Mais la rencontre avec François Pinault a été marquante. J’ai fait de très belles rencontres dans ma carrière, celle-ci en fait partie », a ajouté le coach du club breton.

Gaëtan Laborde, choix de Bruno Genesio à 100%

Bruno Genesio a aussi évoqué le mercato estival du Stade Rennais, notamment l’arrivée de Gaëtan Laborde du Montpellier HSC. Il confirme qu’il a désiré l’attaquant à 100%. « C’était une opportunité et un choix. On cherchait un joueur capable de marquer 15 buts par saison. Et puis il y a aussi l’aspect gagneur. J’avais besoin d’un leader sur et hors du terrain », a-t-il justifié pour le site Pierrot Le Foot.

Le départ de Camavinga était prévu

Pour le dossier Eduardo Camavinga, le technicien de 55 ans était convaincu qu’il ferait l’objet d’un transfert, étant donné qu’il ne souhaitait pas signer un nouveau contrat au Stade Rennais. « On se doutait qu’il partirait, vu qu’il ne voulait pas prolonger. […] C’est le foot, j’aurais préféré qu’il reste, mais respect par rapport à son comportement et ce qu’il a apporté aux Rouge et Noir. » Pour rappel, Eduardo Camavinga a été transféré au Real Madrid pour 31 M€, tandis que Gaëtan Laborde a signé au Stade Rennais contre 15 M€.