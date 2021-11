LOSC : De grosses incertitudes pour Gourvennec avant Monaco

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 02:50

Le LOSC se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi. Certains Dogues sont incertains pour ce match de la 14e journée de Ligue 1.

Un LOSC amoindri contre l’AS Monaco ?

Champion de France en titre, le Lille OSC réalise un début de saison loin d’être reluisant. Le LOSC ne pointe qu’à la 12e place de Ligue 1 après 13 journées. Accroché par Angers (1-1) lors de la dernière journée, Lille va tenter de renouer avec le succès ce vendredi. Le club nordiste affronte l’AS Monaco à Louis II en ouverture de la 14e journée du championnat. Le club princier pointe à la 11e place au classement et ne dispose que de deux points d’avance sur Lille. Avant ce choc, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur son groupe. Avec la récente trêve internationale, des doutes restent à lever sur la présence de certains Dogues à Louis II.

Des incertitudes pour Gourvennec contre l’ASM

L’entraîneur du Lille OSC n’est pas encore certain pouvoir compter sur Jonathan David. L’attaquant du LOSC a été touché à l’œil lors de la victoire du Canada contre le Mexique (2-1). « On a eu des nouvelles rassurantes. Maintenant, il ne rentrera que demain [jeudi] en cours de journée. Comme on voyagera en fin de journée, on fera un point avec lui avant de reprendre l’avion », a indiqué Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. L’absence du Canadien serait un coup dur pour le club nordiste. Il est le meilleur buteur de Lille cette saison avec 9 réalisations en 18 matchs.

Outre Jonathan David, Jocelyn Gourvennec pourrait se passer des services d’autres internationaux. Buteur avec les États-Unis lors du nul contre la Jamaïque (1-1), Timothy Weah n’est pas encore rentré dans le Nord. Angel Gomes, convoqué pour la première fois avec les Espoirs anglais, n’a pas effectué son retour. L’espoir belge Amadou Onana est quant à lui forfait pour cette rencontre. Le milieu de terrain est suspendu suite à son expulsion contre Angers. Il n’a écopé que d’un match de suspension suite au rouge reçu face au SCO.