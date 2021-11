PSG : Une énorme nouvelle tombe au Paris SG avant Manchester City

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 11:37

Blessé en Ligue 1 avec le PSG, Lionel Messi a joué avec l’Argentine cette nuit. Une bonne nouvelle pour son retour en Ligue 1 et en Champions League.

PSG : Lionel Messi, « je vais bien sinon je n’aurais pas joué »

Souffrant de douleurs à la cuisse et au genou depuis le match contre le LOSC en Ligue 1, Lionel Messi avait manqué la 13e journée de championnat face aux Girondins de Bordeaux. Malgré cela, il avait rejoint son pays natal lors de la trêve internationale afin de prendre part aux deux deniers matchs de qualification pour la Coupe du monde. Dans la nuit de mardi à mercredi, le N°30 du Paris Saint-Germain a disputé entièrement la confrontation avec le Brésil. Match à l’issue duquel l’Albiceleste a décroché son ticket pour la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Dans sa réaction d’après-match, Lionel Messi a rassuré sur son état de santé avant le match contre le FC Nantes. Évidemment, il s’est remis de sa blessure et va mieux. « Je vais bien sinon je n’aurais pas joué », a-t-il rassuré au micro de TyC Sports. « Ça faisait longtemps que j’étais arrêté et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme que celui-ci. Heureusement je vais bien et je sais que petit à petit je vais accélérer le rythme. J’espère pouvoir bien finir l’année », a expliqué la recrue estivale du Paris SG.

Lionel Messi désormais opérationnel

Avant le match face au Brésil, Lionel Messi avait joué les 15 dernières minutes du match contre l’Uruguay (1-0). Il n’y a donc plus de doute, la Pulga sera opérationnelle pour affronter le FC Nantes, samedi (17h) au Parc des Princes, lors de la 14e journée du championnat. Touché au niveau des adducteurs de la cuisse gauche à l'entraînement avec la Seleçao, Neymar est lui incertain face aux Canaris.

Lionel Messi devrait également apparaître dans le onze de Mauricio Pochettino face à Manchester City, mercredi prochain, en Ligue des champions. C'est d'ailleurs ce que n'a pas manqué de confirmer le journaliste Loïc Tanzi sur son compte Twitter, ce matin. "Lionel Messi va revenir aujourd’hui à Paris après son match face au Brésil. L’Argentin est rétabli de sa blessure. Ses proches décrivent un joueur libéré par la qualification et 100% concentré sur le PSG avec notamment le match a City en ligne de mire", a-t-il précisé.