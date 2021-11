PSG Mercato : Succession Mbappé, une grosse surprise à 35M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 14:51

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes pour sa succession. Leonardo aurait ainsi ouvert un nouveau chantier.

Kylian Mbappé a déjà pris sa décision

Après son premier quadruplé en sélection lors de démonstration de l’équipe de France contre le Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé a clairement annoncé la couleur pour son avenir, lui dont le contrat expire le 30 juin prochain.

« Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela », a déclaré l’international français de 22 ans. Selon AS, à travers cette déclaration, Mbappé a carrément fait ses adieux au Paris Saint-Germain.

Pour le journal AS madrilène, « en évoquant le fait d’avoir passé cinq années extraordinaires au PSG », le protégé de Mauricio Pochettino dresse son bilan plutôt qu’une allusion à une quelconque prolongation. Mieux, en indiquant « mais j’ai déjà parlé de cela », l’ancien attaquant de l’AS Monaco confirme qu’il n’a pas changé d’avis concernant son souhait de quitter le Paris SG pour rejoindre le Real Madrid.

Toujours selon la même source ibérique, du côté de la direction parisienne, Nasser Al-Khelaïfi commence à se faire une raison sur le dénouement de ce dossier. Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, lui, intensifierait ses recherches en vue de la succession du natif de Bondy.

PSG Mercato : Leonardo regarde en Ligue 1

Et si le successeur de Kylian Mbappé était finalement trouvé en Ligue 1 ? Alors que les noms de Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Karim Adeyemi (RB Salzbourg) sont de plus en plus cités comme de potentielles cibles du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo aurait également les regards fixés sur un prodige du championnat français.

En effet, selon nos confrères du site Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG surveille Jonathan David. Même si les Parisiens ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’avant-centre de Lille OSC, son profil plaît dans la capitale. « Selon nos informations, les Magpies ont déjà fait connaître leurs intentions pour les mois à venir. Même chose en Italie avec l’Inter Milan. Et en France, le10sport.com a eu confirmation d’un intérêt du PSG. Si Jonathan David n’est pas une priorité pour le board parisien, son profil plaît et Paris regarde le dossier », écrit le portail sportif.

Arrivé en août 2020 en provenance de La Gantoise contre un chèque de 27 millions d’euros, l’international canadien de 21 ans est lié aux Dogues jusqu’au 30 juin 2025. Pour le site spécialisé Transfermarkt, le Paris SG devra prévoir une enveloppe d’au moins 35 millions d’euros pour espérer convaincre la direction lilloise de laisser partir Jonathan David. Reste maintenant à savoir si Leonardo voudra effectivement passer à l’offensive dans ce dossier.