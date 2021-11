PSG Mercato : 80M€, une étrange info tombe à Paris avant Nantes

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 18:51

Le PSG reçoit le FC Nantes, samedi à 17h, en championnat. Avant ce match, le club parisien est cité dans une grosse rumeur mercato à 80M€.

Al-Khelaïfi envisage un départ de Neymar !

Nasser Al-Khelaïfi semble ne plus supporter le caractère de sa star brésilienne Neymar. C’est la grosse information qui vient de tomber alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir le FC Nantes ce week-end pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. D’après les révélations du média espagnol El Nacional, le président du PSG cherche à se débarrasser de l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone.

Par le biais d’intermédiaires, il aurait ainsi approché son homologue du club catalan et certains dirigeants de clubs anglais pour leur proposer les services de Neymar. Excédé par les travers extrasportifs de l’international et jugeant décevant son bilan au PSG depuis son arrivée en 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, le club de la capitale ne veut plus de son numéro 10. Convaincu de sa décision, Al-Khelaïfi aurait même déjà fixé le tarif pour Neymar.

PSG Mercato : Le tarif est fixé pour Neymar

Quelques mois après lui avoir fait signer une prolongation jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option, le Paris Saint-Germain regrette-t-il sa décision pour Neymar ? En tout cas, les dignitaires qataris du club parisien auraient clairement donné leur feu vert pour une vente de la star formée à Santos. Déjà quelques semaines auparavant, le média ibérique La Razón annonçait que le PSG commencerait à être de plus en plus agacé par la situation autour de l’ami de Lionel Messi ainsi que de son comportement en dehors des terrains.

Cette situation aurait poussé Nasser Al-Khelaïfi à prendre la décision radicale de le laisser partir l’été prochain en cas d’offre satisfaisante. Si le site spécialisé pense que l’enfant de Mogi das Cruzes vaut actuellement 100 millions d’euros, le Paris Saint-Germain aimerait juste récupérer 80 millions d’euros sur son éventuelle vente, à en croire El Nacional. Reste maintenant à savoir quel club viendra toquer à la porte de Paris pour le compatriote de Marquinhos.