PSG : Ça se tend déjà entre Sergio Ramos et Mauricio Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 22:51

Sergio Ramos semble plus proche que jamais de faire enfin ses grands débuts avec le PSG. Contrairement aux plans de Mauricio Pochettino ?

Sergio Ramos de retour pour la réception du FC Nantes ?

Arrivé l'été dernier à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le défenseur central espagnol souffrant de problèmes physiques récurrents au mollet. Toutefois, comme annoncé par le club de la capitale, le joueur de 35 ans a fait son retour à l’entraînement collectif depuis le début de la semaine dernière.

D’après les informations relayées ce jeudi par le journal L’Équipe, le nouveau numéro 4 du PSG semble « de mieux en mieux. » Selon son entourage interrogé par le quotidien sportif, Sergio Ramos pourrait même faire partie du groupe de Mauricio Pochettino pour la réception du FC Nantes, samedi à 17 heures, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1.

« Hier après-midi, Georginio Wijnaldum est tombé dans les bras de Sergio Ramos quand les deux coéquipiers se sont croisés au camp des Loges. Un peu plus tôt dans la journée, le défenseur espagnol avait pris part à la séance du matin. Dans son entourage, on n’excluait pas hier qu’il puisse figurer dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour la réception de Nantes », explique le média français. Mais selon la même source, l’entraîneur du PSG ne semble pas aussi emballé que son joueur.

PSG : Pochettino tente de calmer Sergio Ramos

Gêné par de nombreuses blessures depuis sa signature au Paris Saint-Germain en juillet dernier, Sergio Ramos voit clairement le bout du tunnel. Mais L’Équipe indique que l’enthousiasme de Ramos pourrait être freiné par son nouveau coach. Le quotidien francilien rappelle notamment que Mauricio Pochettino, dans ce genre de situation, est « connu pour sa prudence avec les éléments revenus de blessures. »

De son côté, le champion du monde 2010 se sent bien et est impatient de rentrer sur le terrain afin de faire taire tous ses détracteurs. D’ailleurs, il apparaît très affûté à l'entraînement et n’hésite pas à partager ses séances avec le groupe sur ses réseaux sociaux. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision de Pochettino pour Ramos.

Affaire à suivre…