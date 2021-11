PSG Mercato : Cette annonce du clan Donnarumma sur son futur

Publié par Ange A. le 19 novembre 2021 à 07:51

Gardien du PSG depuis cet été, Gianluigi Donnarumma n’est pas le numéro 1 au poste. Une situation à laquelle a réagi Mino Raiola, son agent.

Des regrets pour Donnarumma au PSG ?

Longtemps sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma rejoint le club de la capitale l’été dernier. En fin de contrat à l’AC Milan, le portier auréolé d’un titre de champion d’Europe avec l’Italie, s’est engagé gratuitement avec le PSG. Le gardien de 22 ans a signé un contrat de 5 ans avec Paris. Seulement, l’ancien milanais voit son temps de jeu s’amenuiser dans la capitale. Le meilleur joueur du dernier Euro n’est que la doublure de Keylor Navas chez les Rouge et bleu. L’Italien n’a joué que 7 matchs cette saison pour 7 buts encaissés et 2 clean-sheets. Son coéquipier costaricien en est à 11 rencontres jouées pour 12 buts concédés et trois clean-sheets. Agent du portier de la Squaddra Azzurra, Mino Raiola a été interpellé sur la situation de son poulain.

La réponse claire de Mino Raiola

Le représentant de Gianluigi Donnarumma ne nourrit pas de regrets et n’émet aucun doute sur l’avenir de son protégé. Il demande juste de la patience au moment où certains voient le gardien italien déloger Keylor Navas dans les cages du Paris Saint-Germain. « Je ne pense pas avoir emmené quelqu’un à Paris, je ne suis pas un chauffeur de taxi contrairement à ce que vous pensez. Je gère mes affaires selon l’intérêt de mon joueur, je ne regrette rien. Si la situation dérange ? Je ne pense pas. Je ne le regrette pas. Il n’y a pas de problème et la situation se trouve sous contrôle », a-t-il confié selon les propos rapportés par Gianluca Di Marzio. Reste maintenant à savoir pendant combien de temps son poulain va continuer d’accepter de jouer les seconds rôles.