PSG Mercato : L’agent de Donnarumma confirme le départ de Navas !

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2021 à 11:51

En concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas va quitter le PSG. L’information lancée au Qatar est confirmée par l’agent de l’Italien.

Mino Raiola accentue la pression sur le PSG

Moins en vue lors des dernières sorties de la Squadra Azzura durant la trêve internationale, Gianluigi Donnarumma ne supporte plus sa situation au Paris Saint-Germain. Obligé de partager le temps de jeu avec Keylor Navas, l’ancien gardien de but de l’AC Milan a récemment avoué publiquement que « c'est parfois décevant de rester sur le banc ». Arrivé librement durant le mercato estival passé, le compatriote de Marco Verratti espère toutefois que « la situation sera résolue ».

Si cette pression du numéro 30 parisien ne suffisait pas, c’est désormais son agent qui fait son intrusion dans ce dossier sensible. Et comme à son habitude, Mino Raiola n’a pas pris de gants pour accentuer la pression sur les dirigeants du PSG. « Je ne sais pas si c’est un problème, mais je suis sûr de la façon dont cette situation des gardiens du PSG va se terminer. Et ça va bien se terminer pour Donnarumma. Cela prendra du temps et de la patience, mais cela sera résolu », a déclaré l’agent de joueurs au micro de Tuttomercatoweb. Autrement dit, le club de la capitale devra faire un choix entre les deux gardiens et selon Raiola, c’est Keylor Navas qui pourrait faire ses valises. Une tendance déjà annoncée depuis le Qatar.

PSG Mercato : Navas prêt à partir pour Donnarumma ?

D’après les renseignements de La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma aurait déjà fait comprendre à Leonardo en août dernier qu’il n’a pas accepté de s’engager au Paris Saint-Germain pour être une doublure de luxe. Titulaire indiscutable à l’AC Milan, le portier numéro 1 de l’Italie ne compte pas passer son temps sur le banc des remplaçants. S’il a été convaincu d’accepter le défi face à Keylor Navas, le compatriote de Marco Verratti n’entend pas être patient assez longtemps.

Et face à la pression du clan Donnarumma, Keylor Navas aura fini par comprendre lui aussi qu’il valait mieux quitter le PSG avant d’être humilié comme au Real Madrid à l’arrivée de Thibaut Courtois en 2018. Selon le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi, proche de l’Émir du Qatar, l’international costaricien réfléchirait de plus en plus à un départ du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le triple vainqueur de la Ligue des champions (2016, 2017 et 2018) n’aurait pas encore pris de décision définitive, mais il envisagerait sérieusement un départ en fin de saison. Un départ qui contenterait le clan Donnarumma.