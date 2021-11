OM : Coup dur pour Sampaoli, le mercato hivernal menacé !

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2021 à 21:21

L’ OM aura du mal à recruter lors du prochain mercato hivernal. La DNCG vient de prononcer une sanction contre le club phocéen.

OM Mercato : La DNCG impose un encadrement à Marseille

L’ OM a réalisé un mercato estival très mouvementé, notamment dans le sens des arrivées avec pas moins de onze nouvelles recrues. Malgré ce recrutement d’envergure, l’entraineur de l’OM, Jorge Sampaoli, a récemment affiché son souhait d’accueillir des renforts supplémentaires cet hiver. Mais l'entraîneur vient de recevoir une mauvaise nouvelle, la DNCG a jeté un terrible froid sur le prochain recrutement marseillais.

Le gendarme financier du football français a en effet imposé un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » à l’ OM. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Commission de contrôle des clubs professionnels « dans le cadre de l'examen de la situation des clubs au titre de la saison 2021-2022 ». Cette mesure de la DNCG met donc un énorme frein aux ambitions de l’Olympique de Marseille.

Marseille devra revoir ses plans cet hiver

Pour la direction de l’ OM et ses supporters, cette décision du gendarme financier du football français n’est pas une bonne nouvelle. Car elle ne remet pas en cause les plans des dirigeants de l’Olympique de Marseille pour le mercato à venir. Ces derniers envisageaient d’attirer des « joueurs expérimentés ». Les noms d’Arturo Vidal et Alexis Sanchez sont régulièrement annoncés dans le viseur de l’ OM. Les dirigeants marseillais devront donc revoir leur plan afin de rester dans le cadre défini par la DNCG. Ainsi, tous les nouveaux dossiers et éventuels contrats seront surveillés de très près par l’instance.

Toutefois, la direction de l' OM peut encore se renforcer sans plomber ses finances. L’idée de recruter sous la forme d’un prêt (avec ou sans achat) est envisagée. Soulignons que contrairement à l’ OM, le RC Strasbourg a été épargné par la DNCG. Aucune mesure n’a été prise à l'égard du club alsacien.