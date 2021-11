OM Mercato : Kamara, Milan AC active un plan B à Bordeaux

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2021 à 22:21

En cas d’échec dans le dossier Boubacar Kamara (OM), l’AC Milan pourrait se rabattre sur un milieu de terrain des Girondins de Bordeaux.

OM Mercato : Boubacar Kamara, Milan AC a un plan B

C’est l’un des dossiers chauds qui animent le mercato OM depuis quelques mois. Boubacar Kamara va-t-il prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille ? Le pessimiste gagne doucement du terrain concernant la prolongation de son contrat. Le milieu de terrain de 21 ans devrait quitter son club formateur, si aucun accord n’est trouvé avec les dirigeants phocéens. Cette situation contractuelle a alors attiré l’attention de plusieurs de plusieurs cadors européens.

La Juventus, Atalanta Bergame, Liverpool, Manchester United ou encore Milan AC seraient très intéressés par le profil polyvalent du minot marseillais. Les Rossoneris semblent même déterminés à rafler la mise dans ce dossier. Selon la presse italienne, la direction milanaise aurait fait de Boubacar Kamara une cible prioritaire pour anticiper le départ de Franck Kessié, cible du PSG. Mais le Milan AC sait qu’il sera très difficile de mener à bien cette opération, car Boubacar Kamara attise la convoitise de nombreux concurrents et non des moindres. Ce qui risque de faire grimper son prix dès cet hiver. Face à cette situation, les Milanais ont alors activé une piste alternative... chez les Girondins de Bordeaux

Jean Onan visé par le Milan AC ?

Calciomercato révèle en effet que le Milan AC s’intéresse à Jean Onana des Girondins de Bordeaux. Auteur d’un bon début de saison au FCGB avec 2 buts et 1 passe décisive en 6 apparitions, toutes compétitions confondues, l’international camerounais est un milieu de terrain très solide physiquement, avec une grande capacité à se projeter vers l’avant au bon moment. Il est sous contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros selon Transfert. Un montant plus ou moins accessible aux Milanais.