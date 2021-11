OL Mercato : Olympico, Sampaoli identifie une menace à 20 M€

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 06:21

Coach de Marseille, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur l’effectif de l’Olympique Lyonnais avant le choc entre les deux équipes dimanche.

Jorge Sampaoli encense un recrue de l’ OL

Dimanche, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille vont croiser le fer au Groupama Stadium. Lyon ne pointe qu’à la 7e place de Ligue 1 Uber Eats avant de recevoir son rival marseillais, actuel 4e. En marge de cette rencontre, Jorge Sampaoli n’a pas caché son admiration pour l’un des hommes forts de l’OL. Le coach de Marseille est admiratif de Lucas Paqueta. Le technicien argentin salue la progression du Brésilien à Lyon après ses mois de galère à l’AC Milan. « Sa polyvalence en fait un joueur très complet. Il s’est beaucoup amélioré. C’est un joueur beaucoup plus important et dangereux. Il donne des passes décisives et il marque des buts. Il a réussi à passer un moment de crise, ce qui en fait un joueur encore plus dangereux. Il est mieux dans sa tête », a commenté l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

Paqueta, la bonne affaire à 20 M€ de Lyon

Comme l’indique Jorge Sampaoli, Lucas Paqueta sera l’un des joueurs à suivre lors de cet Olympico. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, il est le deuxième Lyonnais le plus décisif cette saison derrière Karl Toko Ekambi. Le Camerounais compte 10 et 4 passes décisives en 17 apparitions. L’Olympique Lyonnais avait claqué 20 millions d’euros dans les derniers jours du mercato estival 2020 pour le transfert de Paqueta. Le Brésilien était poussé vers la sortie à l’AC Milan où il ne donnait pas satisfaction. Pour sa première année à l’OL, le milieu offensif de 24 ans a inscrit 10 buts et délivré 6 offrandes. Il semble parti pour réaliser un deuxième exercice autant prometteur. Le numéro 10 des Gones sera donc l’un des hommes les plus attendus contre Marseille.