LOSC : La réaction de Gourvennec après le hold-up à Monaco

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 02:25

Le Lille OSC s’est sabordé sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi. De quoi frustrer davantage Jocelyn Gourvennec, le coach du LOSC.

Le LOSC cale encore contre Monaco

Le champion de France en titre n’y arrive plus. Vendredi, le Lille OSC a enchaîné une nouvelle contreperformance sur la pelouse de l’AS Monaco. Le LOSC quitte Louis II avec un point suite à son nul contre le club princier (2-2). La bande à José Fonte aurait pourtant pu remporter cette première affiche de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un doublé express de Jonathan David (5e s.p, 9e) permettait en effet aux visiteurs de mener de deux buts après 10 minutes de jeu. Krépin Diatta (41e) a sonné la révolte monégasque avant la mi-temps. Wissam Ben Yedder a évité la défaite aux siens, réduits à 10, en égalisant à la 83e minute. Un scénario qui a de quoi déplaire à Jocelyn Gourvennec, amer après la rencontre.

L’amertume de Jocelyn Gourvennec après le nul de Lille

« On perd 2 points en ouvrant le score, une fois puis deux fois, Monaco n’était pas bien […] À partir du moment où l’adversaire est en infériorité il faut l’enfoncer, à dix contre onze, on ne doit pas être en danger, il nous manque cette grinta, ce petit truc », a d’abord lâché le coach de Lille au micro de Prime Video avant d’évoquer la préparation de cette rencontre. Jocelyn Gourvennec estime que la trêve internationale a influencé la préparation de ce match avec le retour tardif de certains internationaux, notamment Turcs. L’entraîneur du LOSC déplore également les récentes blessures de Renato Sanches, Gabriel Gudmundsson et Jonathan Bamba.

Tenu en échec par Monaco, Lille cale à la 12e place et reste désormais sur cinq matchs sans victoire en championnat. Son dernier succès remonte au 3 octobre à Saint-Mauroy contre l’Olympique de Marseille. Ce résultat n’est pas de bon augure avant le choc contre le RB Salzburg mardi en Ligue des champions.