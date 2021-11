ASSE : Un important chèque pour les Verts grâce à la LFP ?

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 10:21

Grâce à un projet de sauvetage porté par la LFP, l’ ASSE pourrait percevoir un joli chèque comme bon nombre de clubs de l’élite.

La LFP au chevet de l’ ASSE

Avant-dernier de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne traverse une zone de turbulences. Avec les mauvais résultats sportifs du club, les supporters de l’ ASSE appellent à la démission de Claude Puel. Ces fans réclament aussi le retrait du duo Caïazzo-Romeyer en place depuis plus de 15 ans à la tête de leur club. Les supporters stéphanois pourraient voir leur deuxième vœu exaucer dans les prochaines semaines. Les deux présidents ont déjà annoncé leur départ du club depuis avril. Ils attendent désormais une offre viable d’un repreneur pour acter la vente de Saint-Étienne et donc leur retrait officiel. En attendant que ce dossier aboutisse, les Verts voient toujours rouge au niveau financier. Comme bon nombre de clubs de l’élite, Saint-Étienne n’a pas été épargné par la crise liée au Covid et puis celle engendrée par Mediapro. Raison pour laquelle le club ligérien pourrait bénéficier d’un important soutien de la Ligue de football professionnel.

60 M€ bientôt les caisses de Saint-Étienne ?

La LFP élabore un plan de sauvetage du football à travers la création d’une filiale commerciale lui appartenant à 80%. L’instance entend lever 1,5 milliard d’euros auprès de ses partenaires pour donner un coup de pouce aux clubs de l’élite désireux de s’engager dans le projet. Peuple-Vert indique cette enveloppe fera l’objet d’une répartition auxdits clubs « dans un calendrier et selon des modalités à définir ». Elle permettra également de constituer un fonds de réserve. Le média pro-stéphanois note que l’AS Saint-Étienne pourrait s’en sortir avec un chèque de 60 millions d’euros en participant à ce projet. Mais comme l’indique la source, il faudrait que les Verts assurent leur maintien pour empocher une part importante.