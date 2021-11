OL : Dubois forfait, une autre absence confirmée contre l’OM

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 01:31

Léo Dubois est absent du groupe de l’Olympique Lyonnais (OL) contre Marseille. Une autre absence en défense est à noter côté lyonnais.

Des absences en défense pour l’ OL contre Marseille

Après l’humiliation subie au Roazhon Park (4-1), l’Olympique Lyonnais va tenter de relever la tête ce dimanche. La tâche ne s’annonce pas facile pour l’ OL. Actuel 8e de Ligue 1 Uber Eats, Lyon reçoit l’Olympique de Marseille (5e) au Groupama Stadium pour le choc de la 14e journée du championnat. La mission s’annonce assez compliquée en raison de l’absence de Léo Dubois. Le capitaine lyonnais a été blessé lors du dernier rassemblement des Bleus. Le latéral droit est touché à l’ischio-jambier de la jambe droite. Outre cet Olympico, le défenseur lyonnais devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Dubois forfait, Peter Bosz va également composer avec le forfait d’un défenseur central.

Da Silva forfait pour l’Olympico

Touché au dos, Damien Da Silva n’est pas disponible pour la réception de l’Olympique de Marseille. La dernière apparition de l’ancien capitaine du Stade Rennais en Ligue remonte au 25 septembre. Il était alors entré en jeu lors du nul de l’Olympique Lyonnais contre le FC Lorient (1-1). Depuis, il n’est que convoqué en tant que remplaçant par Peter Bosz. Giflé par Rennes, l’ OL aura donc à cœur de renouer avec le succès contre Marseille, un adversaire contre lequel il s’est plus incliné depuis novembre 2019. Une victoire contre l’OM permettrait à Lyon de se relancer dans la course à l’Europe et de bien préparer sa prochaine sortie en Ligue Europa. Les Gones se déplacent sur la pelouse des Danois de Brondby jeudi pour la 5e journée de la C3.