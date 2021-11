OM Mercato : La grosse annonce d'une recrue pour son futur

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 07:01

Transféré à l’Olympique de Marseille cet été, un défenseur central vient d’envoyer clair à la direction de l’ OM concernant son avenir.

Un lieutenant de Sampaoli scelle son avenir à l’ OM

Comme rarement par le passé, l’Olympique de Marseille s’est montré particulièrement actif lors du dernier mercato estival. L’ OM a été l’un des clubs européens les plus actifs lors de la dernière fenêtre des transferts. S’il a recruté de nouveaux joueurs, Pablo Longoria a rapatrié certains éléments en Provence. Le président marseillais a obtenu les retours à Marseille de Pol Lirola et de Leonardo Balerdi. Les deux défenseurs étaient respectivement prêtés avec option d’achat la saison dernière par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Recruté contre 11 millions d’euros, Balerdi est désormais lié au club phocéen jusqu’en 2026. Le défenseur central argentin se verrait même à Marseille au-delà de cette échéance. Il l’a indiqué au cours d’un entretien accordé à Foot Mercato.

Le message clair de Balerdi pour son avenir

Le défenseur de 22 ans révèle notamment se sentir à l’aise dans la ville de Marseille. Il s’épanouit également sous les ordres de son compatriote Jorge Sampaoli. S’il est déçu du départ de Dario Benedetto (prêté avec option à Elche), Leonardo Balerdi se voit encore à l’Olympique de Marseille pour de nombreuses saisons. « C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club », a notamment lâché le défenseur argentin dans sa sortie. Cette saison, l’ancien du BVB a déjà disputé 11 rencontres de l’ OM, dont 8 en tant que titulaire.