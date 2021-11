OM Mercato : Un indésirable ne veut pas retourner à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2021 à 18:21

Prêté par l’ OM, Dario Benedetto a affiché son souhait de poursuivre son aventure dans le championnat espagnol sous les couleurs d’Elche.

Mercato OM : Benedetto veut rester à Elche

Arrivé à Marseille contre un chèque de 14 millions d’euros, Dario Benedetto n’a pas vraiment su répondre aux espoirs placés en lui. L’attaquant argentin a enchaîné les désillusions sous les couleurs phocéennes. Après une saison 2020-2021 particulièrement décevante sous les ordres de Jorge Sampaoli, le buteur de 31 ans a quitté temporairement les Olympiens. Il a été prêté pour une saison à Elche. Un choix judicieux puisque Dario Benedetto a retrouvé des sensations au sein de sa nouvelle équipe.

L’ancien goleador de Boca Junior a enchaîné des prestations remarquables ces dernières semaines avec Elche, au point où ses nouveaux dirigeants envisageraient même de le conserver. Cette idée ne déplaît pas au principal concerné. Interrogé par le journal AS, Dario Benedetto a expliqué que ce serait un plaisir pour lui de prolonger son aventure au sein du club espagnol. Seulement, il y a un souci, son option d’achat ! « Si Elche lève l'option d'achat, je serai heureux de rester. Mais il faut aussi regarder les chiffres, avec mon contrat à Marseille et le coût de mon transfert. Ce n'est pas facile et c'est une question à prendre en compte. Nous verrons le moment venu », a-t-il déclaré.

Une option d’achat estimée à environ 4 M€

De son côté, l’Olympique de Marseille a déjà tourné la page Dario Benedetto. En quête de ressources financières, les Marseillais souhaitent se débarrasser définitivement de l’Argentin. Les dirigeants marseillais ont fixé son option d’achat à environ 4 millions d’euros. Un montant non négligeable pour l’actuel 18e de Liga, en proie à des difficultés économiques. La décision de lever son option ou pas sera prise sans doute à l’issue de la saison en cours.