OL Mercato : Zenit, la décision de Sardar Azmoun dévoilée

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 09:01

En fin de contrat au Zenit Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun aurait déjà tranché sur son avenir. Le buteur iranien intéresse l’ OL.

Une bonne nouvelle pour l’ OL dans le dossier Azmoun

L’Olympique Lyonnais entend recruter un nouvel attaquant cet hiver. L’ OL espérait en recruter un l’été dernier pour compenser le départ gratuit de Memphis Depay au FC Barcelone. Avec la tenue de la Coupe d’Afrique de football entre janvier et février 2022, Lyon se retrouve dans l’obligation de renforcer ce secteur de jeu. Le Camerounais Karl Toko Ekambi, l’Algérien Islam Slimani et le Zimbabwéen Tino Kadewere sont attendus pour la CAN. Raison pour laquelle il importe de renforcer l’attaque en leur absence. La direction lyonnaise entend creuser une vieille piste dans ce sens. Sardar Azmoun serait toujours dans les petits papiers des Gones. En fin de contrat au Zenit Saint-Pétersbourg, l’avant-centre iranien aurait décidé de ne pas renouveler son contrat selon Nicolo Schira.

Un dossier à 8 M€ pour Juninho

Le journaliste italien spécialiste du mercato assure en effet que le buteur de 26 ans ne compte pas renouveler son bail qui expire en juin 2022. Pour le confrère, cette décision ne ferait que davantage rapprocher le prolifique attaquant d’un transfert à Lyon. De son côté, le Zenit serait enclin à brader Azmoun cet hiver. Si les Russes réclamaient au moins 20 millions d’euros en été, un chèque de 8 millions d’euros suffirait désormais à les convaincre. La même source assure que l’ OL compte offrir un contrat de 4 ans à Sardar Azmoun. Reste maintenant à attendre l’issue des négociations entre les différentes parties. En attendant, l’Iranien continue d’enquiller les buts avec la formation russe. Il en est déjà à 9 réalisations et 4 passes décisives en 18 matchs cette saison.