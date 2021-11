OL Mercato : 8 M€, le gros coup de l'hiver se précise à Lyon

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 07:30

Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho s’est projeté sur le mercato d’hiver. Le Brésilien attend un attaquant à l’ OL.

Un serial buteur attendu à l’ OL cet hiver

De retour à l’Olympique Lyonnais en 2019 en tant que directeur sportif, Juninho ne compte plus faire de vieux os. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le technicien a annoncé son départ de Lyon au terme de la saison. Avant de quitter une nouvelle fois l’ OL , le Brésilien a exprimé le désir de renforcer l’effectif de Peter Bosz cet hiver. Avec la tenue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, le Camerounais Karl Toko Ekambi, l’Algérien Islam Slimani et le Zimbabwéen Tino Kadewere vont quitter le Rhône. Raison pour laquelle au moins un renfort offensif est attendu au mercato hivernal. Comme l’indique Juninho, le club rhodanien va encore tenter sa chance pour Sardar Azmoun. L’Iranien évolue au Zenit Saint-Pétersbourg et compte déjà 9 buts et 4 passes décisives en 17 matchs cette saison.

Une offensive de Lyon en vue

L’attaquant de 26 ans était déjà pisté par l’Olympique Lyonnais l’été dernier. Mais les exigences du Zenit avaient refroidi l’ OL. Le contrat du joueur expirant l’été prochain, le club russe pourrait le brader cet hiver de peur de laisser partir libre au terme de la saison. Le pensionnaire de Premier Liga ne réclamerait plus qu’un chèque compris entre 7 et 8 millions d’euros pour Sardar Azmoun. Une occasion que Lyon pourrait saisir comme l’a indiqué Juninho. « C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter, même si c’est plutôt un avant-centre. On l’a déjà vu jouer sur le côté, en soutien de l’attaquant, c’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts défensifs. Si on peut faire quelque chose, on va essayer. Demain [ce jeudi, ndlr], on voit le président avec Peter, pour discuter de ça », a expliqué le responsable lyonnais.