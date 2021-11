LOSC Mercato : Gourvennec confirme un gros départ à Lille

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 23:10

Entraîneur du Lille OSC (LOSC), Jocelyn Gourvennec a jeté un froid sur l’avenir d’un de ses buteurs très en vue en ce début de saison.

Jocelyn Gourvennec annonce un gros départ au LOSC

Successeur de Christophe Galtier sur le banc du Lille OSC, Jocelyn Gourvennec réalise des débuts poussifs. Le LOSC ne pointe qu’à la 12e place de Ligue 1 Uber Eats et reste d’ailleurs sur un triste match nul sur la pelouse de l’AS Monaco (2-2). Une contreperformance d’autant plus frustrante que les Dogues disposaient d’une avance de deux buts. Auteur d’un doublé contre le club princier, Jonathan David est l’une des rares satisfactions lilloises en ce début de saison. Le Canadien trône seul en tête du classement des buteurs du championnat avec ses 10 réalisations. Il ne lui reste que trois buts pour égaler son total de la saison dernière en Ligue 1. Au vu de ses performances, l’avant-centre de 21 ans suscite la convoitise d’écuries plus huppées. Conscient de ces intérêts, l’entraîneur nordiste s’attend à un départ de Jonathan David dans les prochains mois.

Un cador européen déjà prêt à débaucher Jonathan David ?

Julien Maynard assure en effet que l’Inter Milan scrute les performances de Jonathan David. Le journaliste de TF1 indique même que le champion d’Italie en titre voudrait recruter le Canadien dès cet hiver. Mais la source note que le Lille OSC n’entend pas perdre son meilleur atout offensif en cours de saison. Une tendance d’ailleurs confirmée par Jocelyn Gourvennec. « Il partira à un moment donné de Lille. Quand on arrive à 20 ans et qu’il performe comme il performe, il y a forcément des clubs plus importants qui viendront le chercher. Mais pour l’instant il est très bien ici, il nous sert beaucoup », a confié l’entraîneur du LOSC dans un entretien à beIN Sports. Arrivé en 2020, David est la recrue le plus chère de l’histoire des Dogues. Recruté contre 27 millions d’euros hors bonus, il est encore sous contrat jusqu’en 2025. Une échéance désormais hypothétique.