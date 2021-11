Stade Rennais Mercato : Umtiti sur le départ du Barça, le SRFC dessus ?

Publié par Thomas le 22 novembre 2021 à 16:25

Le Barça pourrait mettre fin au contrat de Samuel Umtiti. Une aubaine pour le Stade Rennais qui cherche un défenseur central pour cet hiver.

Stade Rennais Mercato : Vers une arrivée d'Umtiti cet hiver ?

Auteur d’un mercato sensationnel cet été, le SRFC avait annoncé il y a plusieurs semaines, par l’intermédiaire de Florian Maurice, la possibilité d’une arrivée en janvier d’un défenseur central. Si l’effectif breton semble à l’heure actuelle bien rodé, à l'image de sa nette victoire contre le MHSC ce week-end, le club devra composer en janvier sans son pilier marocain Nayef Aguerd, qui rejoindra sa sélection pour la Coupe d’Afrique des nations.

Une réelle déconvenue pour le coach, Bruno Genesio, qui retrouvera son secteur défensif nettement diminué. Si récemment le directeur sportif rennais avait évoqué que l’idée d’une signature cet hiver s’annonçait complexe, une grande nouvelle venue d’Espagne pourrait cependant redonner de l’espoir au dirigeant du Stade Rennais.

Selon Sport, le FC Barcelone serait tout proche de rompre le contrat de Samuel Umtiti, au club depuis 2017. Déjà poussé vers la sortie cet été par Ronald Koeman, le champion du monde 2018 vit très mal son début de saison en Catalogne et l’arrivée récente de Xavi ne semble pas arranger les choses. Les dirigeants du Barça ont fait comprendre au joueur qu’il était bon pour lui comme pour le club (d’un point de vue économique) de faire ses valises du Camp Nou, et de trouver un nouveau challenge tant qu’il en est encore temps.

À 28 ans, Big Sam garde une très belle cote en Europe et est très associé à un retour en Ligue 1, notamment au Stade Rennais. Le SRFC cherche justement un défenseur capable d’assurer l’intérim " pour trois semaines, un mois... " qui plus est en manque de temps de jeu dans son club.

L’opération Umtiti serait alors parfaite pour les Rouge et Noir, puisque son profil correspond parfaitement aux critères des dirigeants. De plus, l’ancien lyonnais arriverait gratuitement en Bretagne, un détail non négligeable. La très grande forme rennaise (victoire contre Montpellier et 11e match de rang sans défaite) pourrait d’ailleurs peser dans la balance pour le défenseur tricolore au moment de choisir sa prochaine destination.