PSG : Grosse surprise contre Man City ? Le groupe de Paris tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 23 novembre 2021 à 12:26

Mauricio Pochettino et le PSG préparent le choc face à Manchester City. L’équipe parisienne pourrait se présenter avec une grosse surprise.

Pochettino a ménagé certains cadres contre le FC Nantes

Le week-end passé, lors de la réception du FC Nantes (3-1), Mauricio Pochettino et son staff avaient pris la résolution de se passer des services de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Les trois joueurs ont fait leur retour à l’entraînement depuis samedi. Selon L’Équipe, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est fixé un objectif clair avec cette décision : que les trois défenseurs centraux soient à 100% prêts pour le choc de mercredi soir contre Manchester City, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. C’est particulièrement le cas pour Sergio Ramos, qui est désormais sorti de l’infirmerie et se rapproche plus que jamais de ses grands débuts avec le club de la capitale. Et visiblement, le plan de Pochettino se déroule comme prévu.

Sergio Ramos présent pour Manchester City-PSG

Le Paris Saint-Germain se déplace mercredi soir sur la pelouse de Manchester City dans le cadre de la 5e journée des phases de groupes de la Ligue des champions. Toujours à la recherche de ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, Sergio Ramos s’est entraîné normalement lundi avec le reste de l’équipe du Paris Saint-Germain et fait partie du groupe des 23 Parisiens qui se sont envolés pour Manchester ce matin en vue du match de demain.

PSG : Pochettino prêt à prendre un risque face à City ?

Grand soir de grande première pour Sergio Ramos sous ses nouvelles couleurs ? Arrivé librement lors du dernier mercato estival, l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le Paris Saint-Germain. Sa présence dans le groupe convoqué par Pochettino pour le choc de Ligue des champions sur la pelouse du champion d’Angleterre est un petit évènement pour les supporters et les observateurs du club parisien.

En manque de rythme, l’international espagnol de 35 ans a fait l’objet d’un débat au sein du staff médical du PSG pour savoir s’il est judicieux de le lancer dans un match aussi important pour ses grands débuts chez les Rouge et Bleu. Mais selon L’Équipe, Sergio Ramos s’est montré suffisamment convaincant envers son entraîneur et le staff médical. Sa présence dans le groupe est donc loin d’être un simple coup de com' de Pochettino et du PSG. Et même s’il ne débute pas demain, rien ne dit que Ramos ne pourrait pas fouler la pelouse de l’Etihad Stadium mercredi soir.

Le groupe du PSG face à Manchester City :

Gardiens : Donnarumma, Navas, Franchi

Défenseurs : Hakimi, Dagba, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Mendes

Milieux de terrain : Danilo, Paredes, Gueye, Herrera, Wijnaldum, Verratti, Dina Embimbe

Attaquants : Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, Icardi