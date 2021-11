Vente ASSE : Bodmer fait machine arrière dans le projet de rachat !

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2021 à 13:56

Annoncé dans un projet avec Jean-Michel Roussier pour reprendre l’ ASSE en main, Mathieu Bodmer aurait tourné le dos à ce dernier.

ASSE : Bodmer aurait lâché Roussier dans le projet suisso-canadien

Mathieu Bodmer a-t-il jeté l’éponge avant même l’annonce officielle du projet sélectionné par le cabinet KPMG pour entrer en négociation exclusive avec les deux propriétaires de l’ ASSE ? Oui selon Francis Graille, ex-président du LOSC, du PSG ou encore de l'AJ Auxerre. Dans ses propos confiés au quotidien Le Progrès, ce dernier croit savoir que l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne (en 2013) a décidé de quitter le projet suisse canadien. « Mathieu Bodmer ne viendra pas », a fait savoir Françis Graille dans le journal régional. « Ils lui ont demandé d’être actionnaire, mais il souhaitait seulement un poste de directeur sportif », a-t-il expliqué ensuite, tout en indiquant que « la situation se complique pour Jean-Michel Roussier ».

Francis Graille tacle sévèrement Romeyer et Caïazzo

Après avoir fait cette annonce, le dirigeant sportif de 66 ans s’en est pris à Bernard Caïazzo (67 ans) et Roland Romeyer (76 ans). D’après lui, les deux associés ne pourront pas vendre l’AS Saint-Étienne au prix espéré. « Les deux présidents, ils ne toucheront jamais l’argent qu’ils demandent. C’est ubuesque leur histoire », a-t-il déclaré. La rumeur sur le prix réclamé par les deux patrons de l’ ASSE évoque un montant de 60 M€, alors qu'un candidat à la reprise en main aurait proposé 18 M€.

Pour finir, Françis Graille a estimé que « Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont déjà gagné de l’argent et ils se sont remboursés depuis longtemps sur le club, d’autant plus qu’ils n’ont pas investi autant que cela ». Rappelons que c'est ce mardi 23 novembre que le cabinet KPMG devrait officialiser le projet sélectionné pour négocier exclusivement avec les propriétaires de l' ASSE en vue de la cession du club ligérien.