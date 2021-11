ASSE - PSG : Le parcage visiteurs mis à la disposition des Verts

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2021 à 02:05

L’ ASSE va profiter de l’absence des supporters du PSG à Geoffroy Guichard pour prendre place dans le parcage visiteurs, dimanche.

ASSE : 1500 places dans le parcage visiteurs mises en vente

Les supporters du PSG sont interdits de déplacement à Saint-Étienne lors du match contre l’ ASSE, le dimanche 28 novembre (13h). De ce fait, la direction des Verts a demandé à la Ligue de football professionnel (LFP) la permission de disposer des places du parcage visiteurs. Et sa requête auprès de l’instance du football professionnel a été acceptée.

« Suite à l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters du PSG ce dimanche l’AS Saint-Étienne a obtenu l’autorisation de la LFP de commercialiser le parcage visiteur », a fait savoir le club ligérien sur son site internet. L’ ASSE a ainsi mis 1500 places disponibles en vente, mais uniquement en ligne. Ces places sont vendues aux tarifs de 25 € et 20 € pour les enfants (dans la limite de trois places par acheteur) selon la précision des Stéphanois.

Sainté récupère certes les places du parcage réservé aux publics des clubs visiteurs, mais ne pourra pas occuper les places des tribunes Charles-Paret et Jean-Snella seront fermées, en raison de la suspension qui pèse sur ces deux Kops (nord et sud), pour la réception du Paris Saint-Germain, et aussi du Stade Rennais (le 5 décembre).

L'AS Saint-Étienne retrouve le peuple vert à Geoffroy-Guichard

L’ ASSE est sur une série de deux victoires et aura besoin du soutien de ses supporters contre le leader du championnat, lors de la 15e journée de Ligue 1. Rappelons que l’équipe de Claude Puel avait renversé Clermont Foot (3-2), dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos, avant la trêve internationale. Interdit de déplacement, le peuple vert était également absent, dimanche dernier, au stade de l’Aube où les Verts ont infligé une défaite (1-0) au promu en L1.