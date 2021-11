PSG Mercato : Succession Mbappé, ça se précise pour Dusan Vlahovic

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2021 à 17:05

Annoncé comme l’un des probables successeurs de Kylian Mbappé au PSG, Dusan Vlahovic, lié à la Fiorentina, s’est exprimé sur sa situation.

Leonardo renonce à Haaland pour Dusan Vlahovic

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les exigences trop élevées de l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, ont fini par décourager le Paris Saint-Germain. Le journal italien explique en effet que le club de la capitale s’est tout simplement retiré de la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund. À la recherche d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin prochain, le PSG a désormais les regards tournés vers un autre buteur tout aussi prolifique.

Auteur de 12 buts en 14 matches toutes compétitions confondues, Dusan Vlahovic est en effet la nouvelle priorité du Paris SG en vue de la succession de Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la Fiorentina, l’international serbe de 21 ans dispose déjà d’un bon de sortie pour l’été prochain puisqu’il refuse de prolonger son bail. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce coup et le principal concerné sait la marche à suivre pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Vlahovic répond pour son avenir

Après la victoire de la Serbie contre le Portugal (2-1), durant la trêve internationale et les matches qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar, Dusan Vlahovic avait déjà annoncé la couleur pour son avenir. Annoncé chez plusieurs gros clubs du continent, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester City, la Juventus Turin, l’Atlético Madrid, Arsenal, Tottenham ou encore Newcastle, le phénomène de la Fiorentina a évoqué sa situation au micro de Tuttosport.

« Mon avenir ? Je veux juste travailler encore plus dur et avoir très faim de victoires et de buts. Si je fais ça, je pense qu'à la fin tout ira bien. Au moins, je ne le regretterai pas parce que j'aurais pu faire quelque chose de différent », avait notamment déclaré le natif de Belgrade. Conscient que l’ancien prodige du Partizan Belgrade pourrait lui échapper à l’issue de la saison, le club de Florence a d’ores et déjà fixé un tarif pour son probable transfert.

Leonardo déjà fixé sur le tarif de Dusan Vlahovic

Auteur d'un doublé lors de la victoire de la Fiorentina face à l'AC Milan (4-3) samedi, Dusan Vlahovic continue de flamber en Serie A. Mais probablement plus pour longtemps. Selon La Nazione, l'attaquant, qui ne souhaite toujours pas prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2023, pourrait partir en janvier prochain.

Tottenham et Manchester City seraient notamment sur les rangs, alors que la Juventus Turin souhaiterait attendre le mercato estival comme le Paris Saint-Germain. Un prix de 70-80 millions d'euros est évoqué par le quotidien de Florence. Reste maintenant à savoir si le PSG changera d’avis pour tenter sa chance dès janvier.