RC Lens : Des absents confirmés au RCL contre Angers SCO

Étrillé par Brest, le RC Lens va tenter de se remettre la tête à l’endroit face à Angers, vendredi. Mais sans deux attaquants forfaits.

Cinq jours après sa déculottée à Brest (4-0), le RC Lens est en quête d’une victoire pour faire oublier le cauchemar du Stade Francis-Le Blé. L’équipe de Franck Haise affronte à cette occasion Angers SCO, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, au Stade Bollaert, vendredi (21h). Pour ce rendez-vous, l’entraîneur du RCL ne pourra pas compter sur deux attaquants : Wesley Saïd et Arnaud Kalimuendo. Le premier a été touché à la cuisse lors de la large victoire des Sang et Or sur l’ ES Troyes AC (4-0). Il avait cédé sa place à Florian Sotoca peu avant la pause (44e). Deux semaines plus tard, il n’est toujours pas remis pour rejouer. Selon Franck Haise, il est encore un peu juste pour affronter le SCO.

En plus de Wesley Saïd, Arnaud Kalimuendo est indisponible. Expulsé lors du naufrage à Brest, le buteur des Lensois est suspendu. Il avait écopé d’un carton rouge direct, pour un tacle dangereux sur Ronaël Pierre-Gabriel (74e). Il faut noter que ces deux attaquants sont les meilleurs buteurs des Artésiens, avec chacun 4 buts marqués en championnat.

Florian Sotoca fait son retour

Une autre absence, celle de Deiver Machado a été confirmée par l’entraîneur du Racing Club en conférence de presse d’avant-match. L’arrière latéral gauche colombien, opéré du genou, devrait être opérationnel en janvier. En revanche, le RC Lens récupère Florian Sotoca. Ce dernier a purgé une suspension d’un match pour accumulation de cartons jaunes. L’attaquant avait manqué à l’équipe de Franck de Haise contre le SB29, la journée précédente. Une bonne nouvelle pour le 4e de Ligue 1 qui a besoin de force offensive pour tenter de renouer avec la victoire, et si possible reprendre sa place sur le podium.