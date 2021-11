ASSE Mercato : Des profils prioritaires confirmés pour cet hiver

Publié par ALEXIS le 25 novembre 2021 à 11:20

L’ ASSE va se renforcer lors du mercato hivernal comme l’a annoncé Claude Puel. Le profil des joueurs recherchés est confirmé.

ASSE : Un défenseur central et un attaquant de profondeur en priorité

L’ ASSE cherche un défenseur central et un avant-centre décisif en priorité pour cet hiver. Ignacio Ramirez, l’attaquant débarqué de Liverpool FC (Uruguay) en prêt pendant le mercato estival n’est pas décisif. Il n’a toujours pas marqué de but depuis son arrivée à l’AS Saint-Étienne. Cela pousse ainsi Claude Puel à chercher un nouvel attaquant de pointe en renfort en vue de la deuxième moitié de la saison, surtout que Wahbi Khazri, le meilleur buteur des Verts en ce moment, sera absent en janvier en raison de la Coupe d’Afrique des Nations.

But Football Club confirme que Jean-Luc Buisine, patron du recrutement chez les Stéphanois, a ciblé deux profils en priorité : « un défenseur central et un attaquant de profondeur ». Pour le poste en défense centrale, l’ ASSE pourrait également être privée de Harold Moukoudi et Saidou Sow. Le Camerounais et le Guinéen sont de potentiels sélectionnés pour la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Des joueurs libres ou des prêts privilégiés

À noter que le coach et manager général de l’ ASSE avait annoncé la couleur sur le mercato hivernal prochain. Il avait assuré que les Stéphanois « vont essayer de recruter, car ils en ont besoin. Mais étant donné notre enveloppe, on va s'appuyer sur des prêts. J'espère qu'on trouvera deux, trois oiseaux rares... », avait-il indiqué. Faute de moyens financiers pour recruter, l’ ASSE sera donc à l’affût des opportunités, précisément des joueurs gratuits (libres de tout engagement) ou des prêts. Par ailleurs, la vente du club stéphanois est toujours dans les tuyaux et un milliardaire serait intéressé par les Verts.