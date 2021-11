Galatasaray-OM : Les compos tombent ! Grosse surprise au milieu

Publié par Thomas le 25 novembre 2021 à 13:00

C'est le grand jour pour l' OM qui se confronte à Galatasaray en Europa League ce jeudi. Découvrez la compo de l'Olympique de Marseille.

OM : Sans Payet, Sampaoli modifie son onze

C’est peut-être le match le plus important de leur saison. L’Olympique de Marseille doit impérativement gagner ce jeudi en Turquie contre la sulfureuse équipe de Galatasaray. 3e du groupe E, les Olympiens sont dans l'obligation de créer l’exploit ce jeudi dans un climat qui s’annonce d’ores et déjà hostile au Nef Stadium. Juste après les dramatiques incidents face à Lyon, Marseille devra vite se remettre dans le bain, et ce, malgré un manque de temps de jeu certain (l'OM n'aura disputé que quatre petites minutes au Parc OL le week-end dernier).

Une tâche difficile mais pas impossible pour Jorge Sampaoli et ses hommes qui se présenteront avec une équipe plutôt compétitive mais très impactée par l’absence de deux cadres, Valentin Rongier et Dimitri Payet, tous deux suspendus. Une déconvenue de poids quand on connaît l’apport de ces deux milieux dans l’équilibre de l'entrejeu phocéen. Pour pallier à cela, le coach olympien a décidé d’opter pour un changement important de système de jeu.

« L’absence de Dimitri modifie les choses mais on ne doit pas s’attarder sur les noms, seulement sur le système. On doit gagner et trouver la meilleure façon de gêner une équipe de Galatasaray très agressive. », avait prévenu Jorge Sampaoli hier en conférence de presse. Régulièrement utilisé en début de saison, le 3-4-3 devrait faire son grand retour ce soir, laissant de côté le 4-3-3 que l’Argentin avait l'habitude d’utiliser ces dernières semaines, avec des résultats plus ou moins mitigés.

Ce dernier a néanmoins prévu une grosse surprise au milieu, en titularisant la recrue brésilienne Gerson. Lui qui connaît un début de saison délicat aura l’occasion de se montrer dans un match à haute intensité. Cegiz Ünder devrait quant à lui débuter sur le banc, après sa gêne contractée avant l’Olympico, le virevoltant attaquant turc devrait néanmoins faire son entrée en seconde période pour apporter de la percussion en attaque.

L’OM éliminé ce soir si…

Tombé dans l’un des groupes les plus relevé de Ligue Europa, l’ OM pourra se mordre les doigts de ne pas avoir su concrétiser ses occasions lors des journées précédentes. Avec 4 nuls en 4 matches, Marseille a son destin en main ce soir, et peut déjà sortir de la compétition dans un cas bien précis : si le club ne gagne pas à Galatasaray et dans le même temps, la Lazio s’impose contre le Lokomotiv Moscou. Autant dire que la victoire est obligatoire pour les phocéens ce soir.

En cas de succès ce jeudi, les Olympiens prendraient alors une option considérable sur la qualification, dans la mesure où ses deux rivaux, à savoir Galatasaray et la Lazio, se rencontreront lors de la dernière journée.

Compo probable de l’ OM contre Galatasaray :

Gardien : P. López

Défenseurs : L. Peres, D. Caleta-Car, W. Saliba

Milieux de terrain : K. De La Fuente, P. Gueye, B. Kamara (C), P. Lirola

Attaquants : Gerson, M. Guendouzi, A. Milik