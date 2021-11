PSG Mercato : Le clan Zidane lâche une annonce retentissante !

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2021 à 16:30

Que se passe-t-il entre Zinédine Zidane et le PSG ? L’entourage de l’entraîneur français a fait une annonce sur sa probable arrivée à Paris.

Le PSG négocie avec Zidane pour remplacer Pochettino

Contrairement aux révélations du quotidien madrilène AS, assurant que Zinédine Zidane a rejeté l’offre du Paris Saint-Germain pour venir remplacer Mauricio Pochettino, le journal régional Le Parisien confirme ce jeudi que l’ancien coach du Real Madrid négocie bel et bien avec le Qatar pour le poste. Le média français explique notamment que les pourparlers entre les deux parties ont débuté il y a déjà plusieurs semaines, mais se sont accélérés ces derniers jours depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer et les rumeurs de remplaçant par Mauricio Pochettino à Manchester United.

Une première rencontre aurait même eu lieu la seconde semaine des vacances de la Toussaint au Royal Monceau entre Zizou, Leonardo, directeur sportif du club parisien, et le directeur général Jean-Claude Blanc. Les négociations se passent bien entre les dirigeants parisiens et le Marseillais de 49 ans, mais le club de la capitale pense plutôt à Zidane pour la saison prochaine. Toutefois, la donne pourrait changer si Pochettino réclame son départ pour rejoindre Manchester United lors du prochain mercato hivernal. D’ailleurs, l’entourage du Champion du monde 1998 se montre confiant quant au dénouement de cette affaire.

PSG Mercato : Les planètes sont alignées pour Zidane

Le Parisien assure que même s’il n'y a rien de signé pour le moment entre Zinédine Zidane et l’actuel leader du championnat français, le Qatar est bien décidé à faire de l’ancien milieu de terrain offensif de la Juventus Turin son prochain entraîneur. Selon une source proche de la direction du Paris Saint-Germain, « les choses avancent » et l’entourage de Zizou estime que « les planètes sont alignées » pour une signature de Zidane en remplacement de Pochettino. Reste maintenant à savoir quand est-ce que l’ex-Madrilène va débarquer à Paris.