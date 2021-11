ASSE : Vente reportée, la réaction cinglante des supporters

Publié par Ange A. le 26 novembre 2021 à 05:35

Les Ultras de Saint-Étienne ont exprimé leur courroux envers Bernard Caïazzo et Roland Romeyer suite au report de la vente de l’ ASSE.

Caïazzo et Romeyer encore chahutés par les supporters de l’ ASSE

Invaincue depuis 4 matchs, dont deux victoires successives, l’AS Saint-Étienne se porte mieux. L’ ASSE reste néanmoins relégable avec sa 19e place au classement de Ligue 1 Uber Eats. Si sur l’aspect sportif Claude Puel semble enfin avoir trouvé la formule, les supporters du club ligérien sont toujours remontés contre la direction stéphanoise. Les Ultras du club du Forez réclament le départ du duo Bernard Caïazzo et Roland Romeyer à la tête de leur club. Leur retrait était espéré à la faveur de la vente de Saint-Étienne. Mais « faute de candidature sérieuse » pour le rachat des Verts, les deux responsables ont reporté la vente de Sainté. Une décision qui courrouce davantage ces fans. Lesquels ont vertement exprimé leur courroux aux abords de l’Etrat ce jeudi.

De nouvelles banderoles incendiaires déployées par les Ultras

Ces fans ont déployé de nouvelles banderoles contre les deux présidents de l’AS Saint-Étienne à l’extérieur du centre d’entraînement de leur club. Les Ultras stéphanois s’en sont de nouveau pris personnellement à ces deux dirigeants dont ils espéraient le départ de l’ ASSE suite à la vente du club. Mais avec le report de la cession des Verts, ces supporters ont exprimé leur exaspération à travers ces banderoles pour le moins injurieuses. « Pas besoin d’un audit de KPMG pour savoir que notre direction est en carton », pouvait-on lire sur l’une quand une autre affichait « Des mois de souffrance et de la m... à l’arrivée... BC, RR, on sait ce que vos mères ont traversé ». C’est donc de nouveau dans ce climat de tension que Sainté recevra le Paris Saint-Germain au Chaudron ce dimanche.