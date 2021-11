Vente OM : Mercato, Zidane tourne dos à Marseille pour le PSG !

Publié par Gary SLM le 26 novembre 2021 à 08:35

La vente OM a longtemps été un facteur bloquant de la signature de Zinedine Zidane au PSG. Au mercato hivernal, il rejoindra le Paris SG.

Vente OM : Zidane préférait pourtant Marseille ou les Bleus

Libre depuis son départ du banc d’ entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane ne passe plus aucune semaine sans être envoyé sur le banc du PSG par la rumeur. L’ancien joueur de l’équipe de France va bientôt remplacer Mauricio Pochettino au Paris SG. Ce dernier a perdu toute crédibilité après le match perdu par son équipe face à Manchester City (2-1) en Uefa Ligue des champions. L’ancien champion du monde 1998 a dernièrement été attentif à une offre ferme qui devait arriver après la vente OM par Frank McCourt au PIF, mais le temps passe et rien ne se précise.

Dernièrement, Zinedine Zidane a déclaré sa flamme au club phocéen. À défaut d’avoir porté les couleurs du maillot marseillais, l’ancien milieu de terrain offensif madrilène espérait servir comme entraîneur à l’ Olympique de Marseille dans un stade Vélodrome qui grandirait sa notoriété dans le foot. Pour cela, l’homme exigeant qu’il est espérait un grand changement d’environnement au club, par exemple un rachat de l’OM par de riches Saoudiens capables d’investir beaucoup d’argent aurait pu le précipiter sur le banc olympien. La rumeur du rachat de l’OM par le fonds d’investissement saoudien qui rythme la vie de l’équipe phocéenne l’a bien poussé à patienter, mais les choses ont changé depuis peu en faveur du PSG.

Mercato PSG : Zinedine Zidane prochain entraîneur du PSG

Zidane l’avait dit, « tout peut se passer » dans le football et cela est en train d’arriver. Fan de l’OM, c’est bien au Paris SG qu’il va se retrouver dans les prochaines semaines. En effet, les dirigeants parisiens ont longtemps négocié en douceur avec l’ancien international français pour sa nomination sur le banc du club de la capitale. Ces dernières heures, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, le frère de l’Émir du Qatar, grand propriétaire du club de la capitale, a annoncé la bonne nouvelle aux supporters du PSG. Il a fait savoir que les « Les choses sont réglées » avec Zidane et qu’il serait très « Bientôt annoncé. Bienvenue Zezo », a-t-il marqué sur son compte Twitter.

La parole rare de Khalifah Bin Hamad Al-Thani annonce très souvent de grandes nouvelles au PSG depuis le rachat du club de la capitale par son frère. Il est un de ceux qui avaient confirmé l’arrivée de Neymar au club parisien. Dernièrement, c’est lui qui a levé les doutes sur la signature de Lionel Messi, depuis devenu parisien. Ce qui ne laisse aucune place au doute est que son Tweet sur Zezo est accompagné de la photo de Zinédine Zidane.

Tout indique donc que l’ancien entraîneur du Real Madrid va bien rejoindre le PSG, un club qui répond à toutes ses exigences, même s’il aurait préféré avoir les mêmes conditions dans sa ville natale avec une vente OM par McCourt. Le PSG a les joueurs qu’il faut pour faire de grands résultats et il a aussi les moyens importants qui donnent du standing à un club de foot.

Outre le dignitaire Qatari, le quotidien Le Parisien expliquait aussi jeudi que les contacts entre le camp Zidane et les Qataris du PSG s’étaient dernièrement intensifiés. Cette source annonçait que l’heure n’était désormais plus aux discussions, mais aux négociations sur les conditions pour la venue de l’ancienne gloire du football français. Le mercato hivernal, Zidane devrait arborer les couleurs du Paris Saint-Germain depuis le banc de touche du club de la capitale. Les choses peuvent aussi arriver plutôt en cas d'enchainement de mauvais résultats par le PSG les jours et semaines à venir.

Mercato PSG : La première retombée de la signature de Zidane

Faire venir Zidane sur le banc du Paris SG n'est pas seulement pour relever le niveau de l'équipe. Pour les Qataris, l'idole de Kylian Mbappé est à ce jour la seule personnalité du monde du football capable de faire changer d'avis au buteur. L'ancien attaquant de l'AS Monaco veut partir du club, et gratuitement, en fin de saison, probablement pour le Real Madrid. Malgré toutes les offres de ses dirigeants, il reste insensible. Avec la signature de Zidane au Paris St-Germain, il devrait prolonger son bail sans souci.

Tout indique d'ailleurs que le joueur offensif de l'équipe de France détient cette information depuis un moment. Il est possible qu'il est été prévenu de l'arrivée prochaine de Zizou sur le banc du Paris SG puisqu'il apparait libéré dans son jeu ces derniers temps sans véritable raison. Sa bonne humeur et ses discours pro-PSG de ces derniers jours éloignent en tout cas l'idée d'un prochain départ. Il y a donc de fortes chances qu'une signature de Zidane au PSG entraîne la prolongation du contrat de Kylian Mabppé.