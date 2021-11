PSG Mercato : Pochettino, le Qatar fixe deux conditions majeures !

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2021 à 11:05

Lié au PSG, Mauricio Pochettino est annoncé à Manchester United. Mais le club parisien ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Ralf Rangnick à Man United en attendant Pochettino

En attendant de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour Mauricio Pochettino, Manchester United a trouvé son entraîneur intérimaire. En effet, selon The Athletic, le club mancunien a trouvé un terrain d’entente avec Ralf Rangnick pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison, en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer, limogé dimanche passé après la lourde défaite à Watford (1-4). Actuellement directeur sportif et responsable du développement au Lokomotiv Moscou, le technicien allemand est attendu dans le nord de l’Angleterre.

Au terme de sa mission et après l’arrivée d’un entraîneur titulaire, l’ancien coach du RB Leipzig occupera ensuite un autre rôle au sein du staff technique des Red Devils. Un entraîneur titulaire qui pourrait bien être Mauricio Pochettino. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham est intéressé par le poste et l’aurait déjà fait savoir aux dirigeants du club anglais via ses propres réseaux sociaux. De son côté, le PSG, qui commence aussi à se poser des questions sur le coach argentin, n’est pas forcément contre le fait de le laisser retourner en Premier League, mais a tout de même deux conditions majeures pour lui délivrer un bon de sortie.

PSG Mercato : Paris n'est pas opposé au départ de Pochettino

Présent en conférence de presse mardi et mercredi, Mauricio Pochettino a formellement démenti vouloir quitter le Paris Saint-Germain, mais le Manchester Evening News assure qu’en coulisses, « la volonté de Pochettino de venir dès maintenant à United est importante ». Julien Laurens, le correspondant français à TalkSport, indique ainsi qu’à la Factory, « ils savent que Pochettino n’est pas vraiment heureux à Paris. Il l’a dit à plusieurs reprises. Ils savent aussi que son rêve a toujours été de devenir le manager de Manchester United ».

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, l’ancien défenseur pourra changer d’air puisque le PSG n’est pas forcément opposé à son départ à condition que deux facteurs soient réunis. Que Manchester United contacte la direction parisienne et s’engage à payer au moins 12 millions d’euros pour racheter le contrat du natif de Murphy. Ensuite, que le principal concerné réclame directement son départ auprès de sa hiérarchie. En cas de départ de Pochettino, le PSG devrait tout miser sur Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid et déjà en contact avec le vice-champion de France en titre.