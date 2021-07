FC Nantes Mercato : Une issue pour Jean-Kévin Augustin en Turquie

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 03:35

Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, a scellé le sort de Jean-Kévin Augustin pour la nouvelle saison 2021-2022. Il ne compte pas sur l’attaquant et l’a envoyé en équipe réserve. Un club turc pourrait débarrasser le coach des Canaris de l’indésirable joueur.

FC Nantes : Une porte de sortie pour Augustin ?

Depuis son départ du PSG, son club formateur, Jean-Kévin Augustin n’a toujours pas trouvé un club auquel s’attacher durablement. Arrivé librement au FC Nantes en provenance du RB Leipzig, le dernier jour du mercato estival 2020, il n’a pas réussi à s’y imposer. Et il est clairement poussé vers la porte de sortie des Canaris. Indésirable dans la Cité des Ducs, l’avant-centre de 24 ans intéresse un club du championnat turc, et non des moindres.

En effet, le nom de Jean-Kévin Augustin est sur une liste de potentielles cibles du Fenerbahçe en Turquie, sur Twitter. Contrairement à l’ex-international Espoir français, les autres attaquants sur la liste du Fener ont eu du temps de jeu avec leur club respectif. Certains ont même été titulaires. Ce sont : Patrick Cutrone (Wolverhampton), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Gregorie Defrel (US Sassuolo), Robert Bozenik (Feyenoord), Simone Zaza (FC Torino) et évidemment Jean Kevin Augustin (FC Nantes).

Jean-Kévin Augustin dans le dur au FCN

Après une première saison (2020-2021) quasi blanche, l’avant-centre est mal parti pour sa deuxième et dernière année de contrat. Dès la reprise des entraînements pour la préparation du nouvel exercice, Jean-Kévin Augustin a été écarté du groupe professionnel et mis à la disposition de l’entraîneur de la réserve du FCN. « Augustin n’est pas avec nous, mais avec la réserve. […] Enfin, pour moi, il n'est pas apte », a justifié Antoine Kombouaré lors de la rentrée sportive des Canaris, le 1er juillet dernier.

Toute la saison dernière, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a pris part à 3 bouts de matchs en Ligue 1, soit seulement 33 minutes de jeu cumulées. Il n'a pas réussi à convaincre les différents coachs qui se sont succédés au FC Nantes : Christian Gourcuff, Raymond Domenech et Antoine Kombouaré.