RC Lens : Haise justifie un choix après le nul contre Angers

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 06:03

Le RC Lens a été contraint au match nul vendredi à Bollaert par Angers. Franck Haise est revenu sur un choix fort opéré contre le SCO.

Le RC Lens cale à Bollaert contre Angers

Le Racing Club de Lens se remet doucement de la claque reçue contre le Stade Brestois. Les Sang et Or avaient été étrillés par la Team Pirate (4-0) lors de la dernière journée. Ce vendredi, les hommes de Franck Haise pensaient pouvoir renouer avec le succès après leur déconvenue dans le Finistère. C’était sans compter sur l’abnégation d’Angers. Le SCO a contraint Lens au match nul (2-2) lors de cette première affiche de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les locaux auraient pu signer une remontada contre les Scoïstes. Une égalisation de Gaël Kakuta (48e) au retour des vestiaires et un but de Florian Sotoca (55e) ont permis au Racing de prendre l’avantage. Mais une tête Romain Thomas (70e) a privé le RCL des trois points. Satisfait du deuxième acte de ses poulains, Franck Haise a justifié la sortie de Facundo Medina à la mi-temps lorsque le score était d’un but à zéro en faveur des visiteurs.

Des raisons de s’inquiéter pour Medina ?

Le défenseur argentin affichait une certaine fébrilité lors du premier acte contre Angers. Franck Haise a dévoilé pourquoi Facundo Medina était en souffrance, d’où son choix de le remplacer à la pause. Le coach du RC Lens révèle que le défenseur de 22 ans a « quasiment fait un petit malaise, il a fait une poussée de fièvre et n’était pas bien pendant la mi-temps ». L’entraîneur des Sang et Or se satisfaisait de la performance de Massadio Haïdara, le remplaçant de Medina. « Il est entré dans l’urgence, mais il a fait une très bonne 2e période », a-t-il expliqué selon les propos relayés par Lensois.com. Reste maintenant à savoir de quoi souffre l’international argentin de Lens.