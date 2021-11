ASSE : Une nouvelle incertitude chez les Verts avant Paris

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 09:33

Après ses deux premières victoires de la saison, l’ ASSE affronte le PSG ce dimanche. Un milieu stéphanois est incertain pour ce choc.

Vers un nouveau forfait à l’ ASSE contre le PSG ?

Fort de ses deux premiers succès en championnat, l’AS Saint-Étienne reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche. La rencontre compte pour la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette affiche, Claude Puel n’est pas certain de pouvoir compter sur Ryad Boudebouz. Très en vue lors de la victoire à Troyes (0-1) lors de la dernière journée, le milieu algérien est incertain pour la réception du Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard. Comme le révèle L’Équipe, le numéro 7 stéphanois est atteint par la grippe. Le quotidien sportif indique tout de même que Boudebouz devrait figurer dans le groupe contre Paris. Le journal croit même savoir que l’international algérien sera aligné d’entrée par Claude Puel. Le coach de Sainté devra composer avec un effectif diminué face à Mauricio Pochettino.

Des forfaits en cascade pour Sainté contre Paris

Alors que la situation de Boudebouz reste à clarifier, le flou entoure également la participation d’Arnaud Nordin. Le quotidien national assure que l’ailier de l’AS Saint-Étienne est trop juste pour le choc contre le Paris Saint-Germain. L’attaquant de l’ ASSE aurait subi une entaille au pied après un tacle de Yoann Salmier contre l’ESTAC. Romain Hamouma quant à lui ne sera pas disponible pour cette confrontation. L’avant-centre de 34 ans a été victime d’un claquage à l’entraînement. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite, il ne devrait même plus rejouer cette année. Cette blessure devrait le tenir loin des terrains au moins jusqu’en janvier selon Le Progrès. Claude Puel devrait encore composer sans Harold Moukoudi et Saïdou Sow. Bien que de retour à l’entraînement, les défenseurs camerounais et guinéen restent incertains pour la réception du PSG.