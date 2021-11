Vente ASSE : Roland Romeyer a déjà trouvé un point de chute

Publié par ALEXIS le 27 novembre 2021 à 13:41

En attendant la vente effective de l’ ASSE, Roland Romeyer, président du directoire du club, s’est offert une grande porte de sortie.

ASSE : Romeyer, nouveau président de l'association Coeur-Vert ?

Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo ont décidé de vendre l’ ASSE à un nouvel investisseur capable de faire franchir un palier au club ligérien. Ils ont fait l’annonce officielle à la mi-avril 2021. En juillet dernier, le premier a pris du recul comme il l’avait annoncé, en nommant Jean-François Soucasse au poste de président exécutif de l’AS Saint-Étienne. Ce dernier était précédemment directeur général des services depuis janvier de la même année. Alors que le processus de la vente des Verts est relancé, avec de « nouvelles candidatures plus sérieuses », Roland Romeyer s’est trouvé une porte de sortie honorable.

D’après les informations de L’Équipe, il va devenir le président de l'association Coeur-Vert. Candidat unique déclaré à la présidence de l’association caritative du club dirigée par Lionel Potillon, le dirigeant de l’ ASSE devrait être intronisé lundi soir lors du prochain Conseil d'administration, d’après le quotidien sportif.

Romeyer et Caïazzo présents même après la vente de l'AS Saint-Étienne?

Notons que Roland Romeyer (76 ans) et Bernard Caïazzo (67 ans) sont les propriétaires des Verts depuis 2004. Restés longtemps attachés au club, ils n’ont pas envie de couper totalement, même après la vente. « Je garderai des actions jusqu'à ma mort. […] Je serai là pour éventuellement conseiller, parce que je tiens à ce que le club réalise des résultats comme il se doit », avait déclaré le premier sur RMC Sport en mai 2021.

Ces derniers jours, la rumeur sur la vente évoque des postes honorifiques réclamés par les deux dirigeants dans l’organigramme de Sainté. Président du Conseil de surveillance des Stéphanois et président du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo par exemple souhaiterait rester dans les instances du football sous la bannière de l’ ASSE.