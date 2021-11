PSG Mercato : Zidane, Pochettino, Leonardo, gros scoop avant ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 20:05

L’ASSE reçoit le PSG dimanche à 13h. Avant ce match de Ligue 1, Daniel Riolo a balancé sur Mauricio Pochettino, Leonardo et Zinedine Zidane.

Zidane arrive, Pochettino et Leonardo dehors !

En quête d’un nouvel entraîneur suite au licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United aurait jeté son dévolu sur Mauricio Pochettino, qui lui aussi aurait bien poussé en interne afin de quitter le Paris Saint-Germain durant l’hiver. Refroidi par le jeu pratiqué par l’équipe depuis l’avènement de l’entraîneur argentin, le club de la capitale serait d’accord pour le laisser partir si les Red Devils sont prêts à signer un chèque de 12 millions d’euros pour racheter son contrat qui court jusqu’au 30 juin 2023.

Dans un communiqué adressé à l’AFP, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a démenti cette information. « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a indiqué Leonardo. Contrairement à son démenti d'hier, Leonardo aurait bel et bien rencontré Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Leonardo a bien rencontré Zidane

En effet, le quotidien Le Parisien ne change pas de version malgré la prise de parole de Leonardo. Le journal régional confirme ce samedi que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, en compagnie de Jean-Claude Blanc a bien discuté avec Zinedine Zidane pendant la deuxième semaine des vacances de Toussaint. Cette rencontre se serait même déroulée au Royal Monceau. Contrairement à ce que dit Leonardo, le Paris SG travaille bel et bien en coulisses sur le remplacement de Pochettino par l’ancien coach du Real Madrid.

Affaire à suivre donc…