PSG Mercato : Une bombe tombe à Paris avant le choc contre l’ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 09:35

Le PSG sera sur la pelouse de l’ASSE ce dimanche à 13h. Avant ce match, Daniel Riolo a balancé sur Pochettino, Leonardo et Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Zidane in, Pochettino et Leonardo out ?

Depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, les rumeurs fusent autour du Paris Saint-Germain. Le club mancunien aurait en ligne de mire Mauricio Pochettino pour remplacer l’entraîneur norvégien. Pas vraiment à son aise chez les Rouge et Bleus, l’ancien coach de Tottenham aurait donné son accord de principe pour claquer la porte du PSG afin de rallier de nord de l’Angleterre durant l’hiver. De son côté, le club de la capitale ne serait pas contre le départ d’un Pochettino dont les capacités à manager un vestiaire comme celui de Paris sont désormais mises en doute.

Seulement, l’actuel leader de Ligue 1 réclame un chèque de 12 millions d’euros pour libérer le technicien de son contrat qui court jusqu’au 30 juin 2023. Faux, rétorque Leonardo. Dans un communiqué adressé à l’AFP, le directeur sportif du Paris SG, a démenti toute intention de séparation d’avec le natif de Murphy.

« On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a assuré le dirigeant brésilien.

Pour Daniel Riolo, cette sortie de Leonardo cache une tout autre réalité qui n’épargnerait pas du tout l’ancien joueur parisien (1996-1997). Une arrivée de Zidane en remplacement de Pochettino pousserait Leonardo lui-même vers la sortie. « Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino », a commenté le journaliste de RMC Sport sur son compte Twitter avant d'ajouter : « bon, ça fait déjà une info : Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino… En attendant puisqu’il est conforté si Pochettino veut se mettre à bosser ça peut être mal après un an d’adaptation. » D’autant que malgré son démenti, Leonardo aurait bel et bien rencontré Zizou.

Le Parisien signe et persiste pour Zidane

Le quotidien régional ne change pas d’une seule virgule sa position sur les tractations qui ont cours entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid, l’ancien milieu de terrain offensif de l’équipe de France est dans le collimateur des hautes autorités parisiennes.

Le Parisien assure en effet que malgré sa dernière sortie médiatique, Leonardo a bel et bien rencontré le Marseillais de 49 ans en compagnie de Jean-Claude Blanc directeur général du PSG, durant la semaine des vacances de Toussaint. Une rencontre qui s’est déroulée au Royal Monceau, au coeur de la capitale française. Le Paris Saint-Germain travaille donc au remplacement de Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane.

Affaire à suivre donc…