PSG : Pochettino prêt à tenter un énorme pari contre l’ASSE ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 11:05

L’ASSE reçoit le PSG ce dimanche à 13 heures en Ligue 1. Mauricio Pochettino pourrait tenter un énorme pari dans sa composition d’équipe.

PSG : Di Maria au milieu de terrain contre l’ASSE ?

Ce dimanche, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte l’AS Saint-Étienne au Stade Geoffroy-Guichard, à 13h. À quelques heures de ce match entre le leader et l’avant-dernier du championnat, la presse locale a essayé de deviner l’équipe qui sera alignée par Mauricio Pochettino. Si les grands débuts de Sergio Ramos sous les couleurs parisiennes constituent l’évènement du jour, l’entraîneur parisien pourrait également réserver une grosse surprise dans sa composition d’équipe face à l’équipe stéphanoise.

En effet, avec l'arrivée de Lionel Messi, Pochettino se repose désormais sur l’ancien meneur de jeu du Barça, Kylian Mbappé et Neymar pour composer son secteur offensif. Afin de disposer d'un statut de titulaire et d'aider son équipe, l'ailier Angel Di Maria se dit prêt à évoluer dans l'entrejeu, comme il l'a déjà fait par le passé au Real Madrid.

« Je crois j’ai déjà démontré que je pouvais jouer à ce poste. C’était d’ailleurs ma meilleure année au Real en 2014. L’entraîneur sait que je peux jouer là, mais après ce sont ses décisions. Il est là pour décider et nous pour faire le mieux sur le terrain, peu importe où, au milieu, devant ou ailleurs », a confié l’international argentin de 33 ans sur RMC Sport.

« Ce sont des questions pour lui, moi la seule chose que je fais depuis que je suis arrivé au PSG c’est donner le maximum quand je suis sur le terrain. C’est sûr que j’adore jouer avec la balle dans les pieds. En 2014, j’ai joué au milieu et je me sentais très bien, très heureux. Avec en plus des joueurs de qualité au PSG comme Marco (Verratti), Leandro (Paredes) ou Ghana (Gueye) ça pourrait le faire aussi, mais ce sont des décisions de l’entraîneur », a poursuivi le compatriote de Mauricio Pochettino.

Privé de nombreux joueurs au milieu, notamment Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera et alors qu’Idrissa Gueye est encore incertain pour cet après-midi, le coach des Rouge et Bleu devrait s'inspirer de Carlo Ancelotti en faisant reculer d'un cran Angel Di Maria. Ce dernier pourrait amener une touche technique supplémentaire au sein du onze de départ parisien, selon les dernières informations concernant la composition d’équipe du PSG.

Di Maria devrait ainsi être aligné dans un milieu à 3 avec Danilo Pereira et Leandro Paredes, chargés d'être la rampe de lancement pour le trio Messi-Mbappé-Neymar. Au sujet de Sergio Ramos, L’Équipe assure que même si l'international espagnol de 35 ans figure bien dans le groupe du PSG, il ne devrait pas pour autant débuter contre les hommes de Claude Puel. C’est Abdou Diallo qui devrait commencer aux côtés du capitaine Marquinhos en défense centrale.

La compo probable du PSG face à l’ASSE

Donnarumma - Marquinhos, Diallo, Bernat - Di Maria, Pereira, Paredes - Messi, Mbappé, Neymar.