AS Monaco Mercato : Un ancien Monégasque vers le Barça ?

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 04:40

À la recherche d’un nouvel attaquant, le Barça pourrait recruter du côté de Manchester United où évolue un ancien de l’AS Monaco.

Un ancien de l’AS Monaco visé par le Barça

Avec le forfait pour les trois prochains mois de Sergio Agüero, le FC Barcelone doit se renforcer avec un nouvel attaquant cet hiver. L’avant-centre argentin souffre d’arythmie cardque et va manquer ces mois de compétition. Luuk De Jong n’entrant pas dans les plans de Xavi Hernandez, le Néerlandais sera poussé vers la sortie cet hiver. De son côté, la direction du Barça ne cesse de multiplier les pistes afin de signer un nouveau renfort offensif. Si le nom de Ferran Torres a été évoqué ces derniers jours, un autre joueur évoluant à Manchester United cette fois vient d’émerger. Le journal catalan Ara assure en effet que l’ancien de Monégasque Anthony Martial intéresse les Blaugranas.

Martial sur le départ à Manchester United ?

Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant tricolore aux 30 capes (2 buts) n’est pas épargné par la rude concurrence en attaque. Cette saison, il n’a joué que 9 matchs (357 minutes), dont 4 en tant que titulaire. L’ancien de l’AS Monaco ne compte également qu’un seul but sur la campagne en cours. Au vu de sa disette à Old Trafford, le FC Barcelone souhaiterait le relancer selon les informations de la source catalane.

Le journal indique que le staff du Barça, notamment Mateu Alemany, le directeur du football, et Ferran Reverter, le PDG du club, devraient observer la tendance avec l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc des Reds Devils avant de passer à l’offensive. Reste maintenant à savoir sous quelle forme les Blaugranas souhaitent recruter Anthony Martial. Sa valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Un montant assez conséquent pour le club catalan en proie à des difficultés financières.