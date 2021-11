Barça Mercato : Xavi Hernandez proche de son premier gros coup !

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 13:15

Pour cet hiver, Xavi veut absolument Ferran Torres au Barça. Le club catalan se rapproche de son but avec l’ailier de Manchester City.

Ferran Torres, priorité hivernale du Barça

Longtemps annoncé sur les traces de Raheem Sterling, le FC Barcelone travaille finalement sur le dossier Ferran Torres. Auteur de 4 matches et 2 buts en Premier League cette saison, le milieu de terrain offensif de 21 ans n’est pas un premier choix de Pep Guardiola à Manchester City. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’ancien ailier de Valence se verrait bien aussi rejoindre l’équipe de Xavi Hernandez.

D’ailleurs, le club catalan et l’international espagnol auraient d’ores et déjà trouvé un accord de principe en vue d’un transfert lors du prochain mercato hivernal. En effet, selon plusieurs sources concordantes, l'attaquant de Manchester City aurait donné son feu vert pour une arrivée à Barcelone en janvier. Les dirigeants Blaugranas et leurs homologues mancuniens doivent désormais trouver un accord économique. Mais le plus dur reste à faire, prévient déjà le quotidien Sport, qui affirme que les Citizens ne comptent pas faire de cadeau au FC Barcelone sur ce dossier.

Manchester City a fixé le prix pour Ferran Torres

Selon Sport, Mateu Alemany, le directeur général du Barça, est actuellement à Manchester pour tenter de conclure le transfert de Ferran Torres avec les Skyblues. D'après Gerard Romero, le natif de Foios a exprimé son souhait de rejoindre le Camp Nou à son entraîneur Pep Guardiola. Mundo Deportivo explique que le coach de Manchester City a promis à son protégé de le laisser partir si les deux clubs parviennent à un accord.

Une opération toutefois compliquée pour le club espagnol puisque le champion d’Angleterre en titre réclamerait 50 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie à son joueur. Toujours selon Sport, le Barça cherche désormais la bonne formule afin de boucler cette opération validée. À Valence, Hector Gomez, journaliste bien introduit au sein du club andalou, club formateur de Ferran Torres qui percevra 10% du montant du transfert, un accord est très proche d'être bouclé entre le Barça et Manchester City.

Xavi est donc proche de son premier gros coup sur le banc du FC Barcelone.